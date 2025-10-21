БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол

Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Откаран е в "Пирогов", защото му прилошало

Съдът гледа мярката на 15-годишния, обвинен в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври. Съдебното заседание бе прекъснато на два пъти - първият - минути след началото. Причината - 15-годишният обвиняем имаше проблеми с говора - според баща му това се случва, когато попадне в стресова ситуация. След близо час се намери логопед и заседанието продължи.

Малко след 20 часа заседанието беше прекъснато отново - този път на момчето му прилошало и се наложи медицински екип да го изведе от съдебната зала. Обвиняемият е откаран в "Пирогов", където ще му бъдат направени изследвания.

"Не съм разговарял с него, има трудности с контакта. Изявления е правел пред разследващите, въпросът е, че самият контакт... трудно говори, контактува", обясни Николай Манчев - служебен адвокат.

Не стана ясно дали адвокатът е разговарял с обвиняемия преди заседанието.

"Сигурно съжалява, съжалява, да. Как се е стигнало до случая не е казал", коментира защитникът.

По повод фаталния инцидент от неделя вечер вътрешният министър проведе среща с представители на търговските центрове и заяви, че ще бъдат предприети мерки за засилване на охраната. Според него обаче фокусът трябва да бъде върху това как си възпитаваме децата:

"И семейството, и училището имат най-основна функция именно в този момент. Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие, какво правят, защо ходят на училище с хладно оръжие в себе си? Това е въпрос, който трябва да се задава към семействата, възпитанието, така и към училището, разбира се. Ясно е, че МВР може и трябва да осигури някакъв вид присъствие особено в следващите месеци по моловете, което да гарантира, че обществената сигурност там на тези публични места в тези търговски обекти ще бъде спазвана. Но тази дисциплина си зависи от самите търговски обекти и техния мениджмънт. Тук трябва да направим малко по-дълбоко изследване има ли резултат поставянето на такива метал детектори, те се слагат в страни, където опасността, териристичният риск е по-голям. Сега трябва да мислим в посока на това как тези мерки да станат дългосрочни. Миналата година - отишли са няколко месеца и толкова".

Търговските обекти се ангажираха с инвестиции в сигурност и охранители.

"МВР в случая не е панацея, не можем да осигуряваме непрекъснато перманентно присъствие на полиция в търговски обекти. Това ще означава, че утре, където стане инцидент, който в ресторант стане инцидент, ние трябва да осигуряваме присъствие на МВР", коментира още Даниел Митов.

