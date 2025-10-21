МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност

В Министерството на вътрешните работи се проведе работна среща на министър Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София. На нея е обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в моловете.

Говорим за сигурността в моловете тези дни, но трябва да се говори за това какво се случва в семействата и фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата, знаем ли къде са и семейството и училището имат най-основна функция именно в този момент - това заяви на брифинг след срещата вътрешният министър Даниел Митов.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие в себе си, какво правят, защо ходят на училище с хладни оръжия в себе си? Това е въпрос, който трябва да се задава както към семействата, към възпитанието, така и към училището."

снимка: БТА

Митов обясни, че МВР може и трябва да осигури някакъв вид присъствие в моловете, особено през следващите месеци, което да гарантира обществената сигурност в тези търговски обекти ще бъде спазвана.

От мениджмънта на моловете са гарантирали, че ще инвестират както в охранителните технологии в търговските центрове, така и в капацитета на охранителните фирми в тях, на които МВР може и оказва съдействие по отношение на методиката, с която се работи и начина, по който се разполагат силите и начините, по които разпознават рискови профили на посетители в съответните търговски обекти, поясни още министър Даниел Митов.

По случая с пребития прокурор Иво Илиев е образувано досъдебно производство за опит за убийство. Състоянието му е стабилно, но все още с опасност за живота. Разследващите работят по всички версии, обясни главният секретар на МВР Мирослав Рашков.