Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност

Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Снимка: БТА/Архив
В Министерството на вътрешните работи се проведе работна среща на министър Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София. На нея е обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в моловете.

Говорим за сигурността в моловете тези дни, но трябва да се говори за това какво се случва в семействата и фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата, знаем ли къде са и семейството и училището имат най-основна функция именно в този момент - това заяви на брифинг след срещата вътрешният министър Даниел Митов.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие в себе си, какво правят, защо ходят на училище с хладни оръжия в себе си? Това е въпрос, който трябва да се задава както към семействата, към възпитанието, така и към училището."

снимка: БТА

Митов обясни, че МВР може и трябва да осигури някакъв вид присъствие в моловете, особено през следващите месеци, което да гарантира обществената сигурност в тези търговски обекти ще бъде спазвана.

От мениджмънта на моловете са гарантирали, че ще инвестират както в охранителните технологии в търговските центрове, така и в капацитета на охранителните фирми в тях, на които МВР може и оказва съдействие по отношение на методиката, с която се работи и начина, по който се разполагат силите и начините, по които разпознават рискови профили на посетители в съответните търговски обекти, поясни още министър Даниел Митов.

По случая с пребития прокурор Иво Илиев е образувано досъдебно производство за опит за убийство. Състоянието му е стабилно, но все още с опасност за живота. Разследващите работят по всички версии, обясни главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско
Чете се за: 00:37 мин.
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
Чете се за: 02:12 мин.
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.
Още 30 декара от парка на Военната академия ще отворят за гражданите Още 30 декара от парка на Военната академия ще отворят за гражданите
Чете се за: 01:45 мин.

МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
По света
