По-топло днес: Затоплянето продължава

Затоплянето продължава. Минималните температури в по-голямата част от страната са от нула до 4 градуса. В София след минус 1 градус вчера рано тази сутрин беше плюс 3 градуса. Съществено по-високи са минималните температури по Черноморието – на нос Калиакра 14 градуса.



И максималните температури днес ще бъдат с около градус по-високи - между 15° и 20°, в София около 16°, по Черноморието между 16° и 18°. В следобедните часове облачността ще се увеличи, но превалявания ще има главно в планинските райони от Югозападна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.



През нощта облачността ще се разкъса, а в сутрешните часове утре видимостта отново ще бъде намалена, главно в низините, котловините и около водните басейни.



Повишението при температурите ще продължи и минималните утре ще са предимно между 3 и 9°, в София около 4°, по Черноморието - между 8 и 12°, а максималните между 16 и 21°, в София 18°. Ще преобладава слънчево време, но в южните и планинските райони на места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.



Утре по Черноморието ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19°, колкото е и температурата на морската вода.



В планините облачността ще е предимно значителна и на места ще превали дъжд, по най-високите части сняг. Ще духа умерен югозападен вятър.

Затоплянето ще продължи и в четвъртък, когато ще преобладава слънчево време, със сутрешни мъгли и превалявания в южните райони от страната.

В петък ще духа силен южен вятър и температурите още ще се повишат, но валежи ще има на много места в страната. Превалявания ще има и в събота, и в неделя, а температурите ще се понижават.



