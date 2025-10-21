БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

По-топло днес: Затоплянето продължава

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Превалявания ще има и в събота, и в неделя, температурите ще се понижават

слънчево време поредицата почивни дни
Снимка: Татяна Добролюбова
Затоплянето продължава. Минималните температури в по-голямата част от страната са от нула до 4 градуса. В София след минус 1 градус вчера рано тази сутрин беше плюс 3 градуса. Съществено по-високи са минималните температури по Черноморието – на нос Калиакра 14 градуса.

И максималните температури днес ще бъдат с около градус по-високи - между 15° и 20°, в София около 16°, по Черноморието между 16° и 18°. В следобедните часове облачността ще се увеличи, но превалявания ще има главно в планинските райони от Югозападна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

През нощта облачността ще се разкъса, а в сутрешните часове утре видимостта отново ще бъде намалена, главно в низините, котловините и около водните басейни.

Повишението при температурите ще продължи и минималните утре ще са предимно между 3 и 9°, в София около 4°, по Черноморието - между 8 и 12°, а максималните между 16 и 21°, в София 18°. Ще преобладава слънчево време, но в южните и планинските райони на места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

Утре по Черноморието ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19°, колкото е и температурата на морската вода.

В планините облачността ще е предимно значителна и на места ще превали дъжд, по най-високите части сняг. Ще духа умерен югозападен вятър.

Затоплянето ще продължи и в четвъртък, когато ще преобладава слънчево време, със сутрешни мъгли и превалявания в южните райони от страната.

В петък ще духа силен южен вятър и температурите още ще се повишат, но валежи ще има на много места в страната. Превалявания ще има и в събота, и в неделя, а температурите ще се понижават.

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Предимно слънчево време с отрицателни минимални температури във вторник
Предимно слънчево време с отрицателни минимални температури във вторник
Затопляне в близките дни, по-съществено в края на седмицата Затопляне в близките дни, по-съществено в края на седмицата
Чете се за: 02:30 мин.
Есенното слънце ще става все по-щедро в близките дни Есенното слънце ще става все по-щедро в близките дни
Чете се за: 02:10 мин.
Ще има закъсняло лято в края на седмицата, зимата може да е по-топла Ще има закъсняло лято в края на седмицата, зимата може да е по-топла
Чете се за: 03:37 мин.
Студено утро с температури около 0° Студено утро с температури около 0°
Чете се за: 02:02 мин.
Пролетта се завръща! Термометрите ще прехвърлят 20° Пролетта се завръща! Термометрите ще прехвърлят 20°
Чете се за: 02:12 мин.

12-годишен ученик е намушкан в столично училище
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.
По света
