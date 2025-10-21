Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо?

Очакваната тази седмица среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио е отложена по данни на Си Ен Ен. Двамата проведоха снощи телефонен разговор.

Руският заместник-министър на вътрешните работи Сергей Рябков отрече медийните твърдения и заяви "не може да се отложи това, което още не е уговорено".

Доналд Тръмп каза в четвъртък, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща в рамките на две седмици.

Срещата между държавния секретар на Щатите Рубио и руския външен министър Лавров е подготвителна за разговора между президентите.