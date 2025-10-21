БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нападнаха бивш зам.-градски прокурор на София, в...
Чете се за: 00:32 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 02:07 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:05 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Двамата проведоха телефонен разговор

рубио призова лавров спиране убийствата украйна
Снимка: БТА
Слушай новината

Очакваната тази седмица среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио е отложена по данни на Си Ен Ен. Двамата проведоха снощи телефонен разговор.

Руският заместник-министър на вътрешните работи Сергей Рябков отрече медийните твърдения и заяви "не може да се отложи това, което още не е уговорено".

Доналд Тръмп каза в четвъртък, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща в рамките на две седмици.

Срещата между държавния секретар на Щатите Рубио и руския външен министър Лавров е подготвителна за разговора между президентите.

#Марко Рубио #САЩ #Украйна #Сергей Лавров #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
1
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
6
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче,...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: САЩ и Канада

Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Крехкото примирие: Американският вицепрезидент пристига в Израел Крехкото примирие: Американският вицепрезидент пристига в Израел
Чете се за: 00:55 мин.
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна? Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
Чете се за: 03:22 мин.
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал" Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
Чете се за: 02:37 мин.
С чучела на Доналд Тръмп: Над 2600 шествия срещу американския президент С чучела на Доналд Тръмп: Над 2600 шествия срещу американския президент
Чете се за: 03:25 мин.
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп "Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

12-годишен ученик е намушкан в столично училище
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам.-градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам.-градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ