Инж. Иван Иванов: Над 60% от водопреносната мрежа трябва да бъде подменена

Над 60% от водопроводите са азбестоциментови. Етернит е материал, който вече не се използва, който е остарял физически и той трябва да бъде подменен. Тоест над 60% от мрежа трябва да бъде подменена. Това обясни в "Денят започва" инженер Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите.

Над 220 000 души са на воден режим на различни места в страната, показа анализ на Комисията за енергийно и водно регулиране на причините за нарушен достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието. Извършени са проверки на ВиК дружествата в страната до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода за 2024 г. и са направени конкретни препоръки. Анализът е 130 страници и показва, че първенец по засегнати населени места над 500 души е ВиК операторът в Плевен, отчитащ общо 13 населени места и население от 107 000 души на воден режим. Загубата на вода е 71,31%.

Инженер Иванов обясни, че КЕВР търси причините за безводието и в доклада си ги обобщава като проблеми с организационно-управленски характер.

"В същото време има един доклад, който е качен на сайта на водния борд, който пък е изготвен от "Български ВиК холдинг", също търси причините, пак подробно написан, пак около 130 страници, той пък намира причините в технико-икономически характер. Ако компилираме двата доклада, може би ще дадем най-пълния отговор, и двете са верни."

Комисията за енергийно и водно регулиране чрез този доклад дава препоръки на ангажираните институции с водоснабдяването какво трябва да направят, за да се решат тези проблеми в 14 точки.

"Те са предимно отправени към МОСВ и към МРРБ."

Препоръките обаче са индиректно отправени и към кметовете на засегнатите от безводието райони.

"Индиректно да, идват при тях задачите. Те така или иначе са ангажирани ежедневно, самите управители и служители в ВиК дружествата с решаването на тези проблеми. Но за да ги решават, трябва да получат тази подкрепа нормативна, финансова, управленска, за да могат да решат тези натрупани през годините проблеми. Това, което най-така ми хареса като коментар, може би и като препоръка в доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране, те казват трябва да има координираност при изготвянето на инвестиционните програми. Координираност между ВиК операторите, между общините и държавата, което очевидно към момента липсва."

Друга основна препоръка в докладите на КЕВР и на "Български ВиК холдинг" е измерването на водния ресурс.

"Другото, което съм съгласен и трябва непременно да се прави, е да се измерва по-надеждно, навсякъде, както на входа на ВиК системите, така и на изхода, т.е. при потребителите. Всъщност и в доклада на "Български ВиК холдинг" се набляга на този елемент, че голяма част от загубите се дължат именно на неточното измерване или липсата на такова въобще. Това означава, че има клиенти, които или нямат водомери, т.е. там се очита вода на общо основание, т.е. на някакви прогнозни разходи, а те могат да ползват много повече, или самите водомери не са оразмерени правилно, т.е. те не измерват точно, или пък са повредени, не са подменени. И ако се види и в другите доклади на регулатора, които той прави всяка година, ще стане ясно, че ВиК операторите не смогват да поддържат водомерното си стопанство в изрядно състояние. Т.е. част от водомерите или ги няма, или не работят качествено."

Инженер Иванов посочи, че в търговските загуби на Вик дружествата в страната се дължат не само на остарялата водопроводна система, но и на кражбите.

"В търговските загуби, които са част от общите загуби, да, влизат и тези кражби, нерегламентирано ползване, и те трябва да бъдат санкционирани, първо хващани, после санкционирани, но не само това е причината. Трябва да се мери. Не може да управляваш воден ресурс и какъвто и да е ресурс, без да измерваш. Ако не знаеш какво влиза и какво излиза. Всичко друго е някакви общи хипотези.

БНТ: Колко се краде?

- Трудно да дам точно число, но със сигурност нефактурираното на произведените, т.е. пречистените водни количества води до финансови загуби. Нефактурираното на използваните количества води до дефицит от средства, с които може да се правят инвестиции. Ако се засили този процес, започва да се измерва качествено, намалят се търговските загуби, би трябвало това да доведе до по-големи приходи в ВиК операторите, те да направят своите инвестиции. В доклада на "Български ВиК холдинг" за всеки ВиК оператор е посочено какви са инвестициите, които той определя за необходими, за да направи съответните мерки за намаляване на този проблем с безводието. Не са малки. Има ВИК-оператори, които искат над 300 милиона, други, които се ограничават до 50-60 милиона. Тези пари първо ги няма, второ дори да ги има, ние не можем да ги похарчим просто така, предвид на това, че всяка инвестиция иска добра организация, планиране и изпълнение."

