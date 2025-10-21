БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 00:35 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 00:30 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:05 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инж. Иван Иванов: Над 60% от водопреносната мрежа трябва да бъде подменена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Запази

ВиК операторите не смогват да поддържат водомерното си стопанство в изрядно състояние

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 60% от водопроводите са азбестоциментови. Етернит е материал, който вече не се използва, който е остарял физически и той трябва да бъде подменен. Тоест над 60% от мрежа трябва да бъде подменена. Това обясни в "Денят започва" инженер Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите.

Над 220 000 души са на воден режим на различни места в страната, показа анализ на Комисията за енергийно и водно регулиране на причините за нарушен достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието. Извършени са проверки на ВиК дружествата в страната до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода за 2024 г. и са направени конкретни препоръки. Анализът е 130 страници и показва, че първенец по засегнати населени места над 500 души е ВиК операторът в Плевен, отчитащ общо 13 населени места и население от 107 000 души на воден режим. Загубата на вода е 71,31%.

Инженер Иванов обясни, че КЕВР търси причините за безводието и в доклада си ги обобщава като проблеми с организационно-управленски характер.

"В същото време има един доклад, който е качен на сайта на водния борд, който пък е изготвен от "Български ВиК холдинг", също търси причините, пак подробно написан, пак около 130 страници, той пък намира причините в технико-икономически характер. Ако компилираме двата доклада, може би ще дадем най-пълния отговор, и двете са верни."

Комисията за енергийно и водно регулиране чрез този доклад дава препоръки на ангажираните институции с водоснабдяването какво трябва да направят, за да се решат тези проблеми в 14 точки.

"Те са предимно отправени към МОСВ и към МРРБ."

Препоръките обаче са индиректно отправени и към кметовете на засегнатите от безводието райони.

"Индиректно да, идват при тях задачите. Те така или иначе са ангажирани ежедневно, самите управители и служители в ВиК дружествата с решаването на тези проблеми. Но за да ги решават, трябва да получат тази подкрепа нормативна, финансова, управленска, за да могат да решат тези натрупани през годините проблеми. Това, което най-така ми хареса като коментар, може би и като препоръка в доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране, те казват трябва да има координираност при изготвянето на инвестиционните програми. Координираност между ВиК операторите, между общините и държавата, което очевидно към момента липсва."

Друга основна препоръка в докладите на КЕВР и на "Български ВиК холдинг" е измерването на водния ресурс.

"Другото, което съм съгласен и трябва непременно да се прави, е да се измерва по-надеждно, навсякъде, както на входа на ВиК системите, така и на изхода, т.е. при потребителите. Всъщност и в доклада на "Български ВиК холдинг" се набляга на този елемент, че голяма част от загубите се дължат именно на неточното измерване или липсата на такова въобще. Това означава, че има клиенти, които или нямат водомери, т.е. там се очита вода на общо основание, т.е. на някакви прогнозни разходи, а те могат да ползват много повече, или самите водомери не са оразмерени правилно, т.е. те не измерват точно, или пък са повредени, не са подменени. И ако се види и в другите доклади на регулатора, които той прави всяка година, ще стане ясно, че ВиК операторите не смогват да поддържат водомерното си стопанство в изрядно състояние. Т.е. част от водомерите или ги няма, или не работят качествено."

Инженер Иванов посочи, че в търговските загуби на Вик дружествата в страната се дължат не само на остарялата водопроводна система, но и на кражбите.

"В търговските загуби, които са част от общите загуби, да, влизат и тези кражби, нерегламентирано ползване, и те трябва да бъдат санкционирани, първо хващани, после санкционирани, но не само това е причината. Трябва да се мери. Не може да управляваш воден ресурс и какъвто и да е ресурс, без да измерваш. Ако не знаеш какво влиза и какво излиза. Всичко друго е някакви общи хипотези.
БНТ: Колко се краде?
- Трудно да дам точно число, но със сигурност нефактурираното на произведените, т.е. пречистените водни количества води до финансови загуби. Нефактурираното на използваните количества води до дефицит от средства, с които може да се правят инвестиции. Ако се засили този процес, започва да се измерва качествено, намалят се търговските загуби, би трябвало това да доведе до по-големи приходи в ВиК операторите, те да направят своите инвестиции. В доклада на "Български ВиК холдинг" за всеки ВиК оператор е посочено какви са инвестициите, които той определя за необходими, за да направи съответните мерки за намаляване на този проблем с безводието. Не са малки. Има ВИК-оператори, които искат над 300 милиона, други, които се ограничават до 50-60 милиона. Тези пари първо ги няма, второ дори да ги има, ние не можем да ги похарчим просто така, предвид на това, че всяка инвестиция иска добра организация, планиране и изпълнение."

Вижте целия разговор във видеото

#води #водопровод #инж. Иван Иванов

Последвайте ни

ТОП 24

Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
1
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
2
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката
6
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Общество

Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си път в медицината проф. Николай Габровски, лекар на 2025 г.
Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си път в медицината проф. Николай Габровски, лекар на 2025 г.
Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години
Чете се за: 02:57 мин.
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете
Чете се за: 05:20 мин.
Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените
Чете се за: 00:52 мин.
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Чете се за: 00:47 мин.
"Не сте сами": Кампания на НАП и митниците срещу зависимостите "Не сте сами": Кампания на НАП и митниците срещу зависимостите
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

12-годишен ученик е намушкан в столично училище
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ