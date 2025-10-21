Санае Такаичи събра мнозинство в двете камари
Японският парламент гласува с мнозинство първата жена премиер на страната - Санае Такаичи.
64-годишната консервативна политическа фигура е известна като "желязната лейди" на Япония.
Тя е почитател на бившия премиер на Англия Маргарет Тачър.
Такаичи е четвъртият премиер на страната от Либерално-демократическата партия.
Предизвикателствата пред новия премиер ще включват да се възстанови доверието в партията след корупционен скандал, да се изправи икономиката на крак, както и да се подобрят отношенията с Вашингтон.