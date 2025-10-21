БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 02:07 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:05 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.

Японският парламент гласува с мнозинство първата жена премиер на страната

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Санае Такаичи събра мнозинство в двете камари

Снимка: БТА
Японският парламент гласува с мнозинство първата жена премиер на страната - Санае Такаичи.

64-годишната консервативна политическа фигура е известна като "желязната лейди" на Япония.

Тя е почитател на бившия премиер на Англия Маргарет Тачър.

Такаичи е четвъртият премиер на страната от Либерално-демократическата партия.

Предизвикателствата пред новия премиер ще включват да се възстанови доверието в партията след корупционен скандал, да се изправи икономиката на крак, както и да се подобрят отношенията с Вашингтон.

#Санае Такаичи #Япония #жена премиер

