Японският парламент гласува с мнозинство първата жена премиер на страната - Санае Такаичи.



64-годишната консервативна политическа фигура е известна като "желязната лейди" на Япония.

Тя е почитател на бившия премиер на Англия Маргарет Тачър.

Такаичи е четвъртият премиер на страната от Либерално-демократическата партия.

Предизвикателствата пред новия премиер ще включват да се възстанови доверието в партията след корупционен скандал, да се изправи икономиката на крак, както и да се подобрят отношенията с Вашингтон.