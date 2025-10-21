БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си път в медицината проф. Николай Габровски, лекар на 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вълнуващ, дълъг път, упорство, много саможертви. Така проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, описа нелекия си път в медицината. Проф. Габровски вчера беше отличен със златен приз „Лекар на годината 2025“.

Член-кореспондент на Българската академия на науките проф. д-р Николай Габровски е едно от най-ярките имена в съвременната българска медицина, отбелязаха от Българския лекарски съюз. Лекарят сподели пред БНТ, че отличието за него носи както удовлетворение, така и отговорност.

"Много е ценно. Не мога да крия, че се вълнувам много. Разбира се, признанието на колегите и то още повече, тъй като в годините съм бил част и от управителния съвет на Лекарския съюз, знам колко погледи са вперени в тази награда, колко надежди са вперени. Това я прави още по-ценна и не мога да не благодаря на колегите все пак, че видяха усилията ми през последните години и че ме удостовиха с тази награда. Горд съм с това и бих казал, че е много задължаващо, защото макар и получена, всъщност тя трябва да е повод още по-големи усилия да се полагат и занапред."

Професор Габровски подчерта, че лекарската професия е призвание и я сравни с маратонско бягане.

"Всеки човек се изгражда общо взето трудно и бавно, особено в такива професии, които изискат много време и много постоянство. Всеки лекар знае, че за да стане добър в професията си, трябва да отдели години. Когато бях по-млад и разбира се доста по-припрян, баща ми често казваше, че това е маратонско бягане - дълъг път. Дори понякога да успееш да постигнеш бърз успех в някаква къса дистанция, това не би трябвало да означава нещо особено, защото истината е, че пътят е дълъг. И от тази гледна точка разбирам и неговите сълзи и неговата радост, защото това разбира се е награда и за него. Вълнуващ, дълъг път, упорство, много саможертви. Човек трябва да бъде с много ясна цел пред себе си, според мен, когато реши да стане лекар. Изискват се и саможертви, като цяло неслучайно, както разбира се и за други професии, но човек трябва да усети призванието за себе си, защото това е единственият начин да поема тези тежести с една относителна лекота. Няма край нашата работа. Напротив, според мен, даже колкото по-умел, по-добър ставаш в своята професия, толкова повече задачи имаш. Нашата работа е да помагаме на другите и това, мисля, че трябва да продължи, възможно, най-дълго време, докато разбира да сме в силите и със способностите си. Така че, както има един филм наскоро - битка след битка, няма край."

Той е категоричен, че лекарската работа е екипна.

"Дори хирургичните специалности, в които все пак уменията така излизат на първо място на хирурга, истината е, че никой от нас не може да се справи без екипа, който е около него, без хората, които са около него. И ако за работния процес е сигурно, че и хирургията е екипна работа, то в това дълго бягане маратонско, трябва до себе си да имаш хора, които да те подкрепят, да те разбират. Всъщност, истината е, че може би, ако някой реално страда по този кариерен път, това е семейството, тъй като споделя всички несгоди."

Вижте целия разговор във видеото

#проф. Николай Габровски #лекар на годината

Последвайте ни

ТОП 24

Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
1
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
5
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче,...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
6
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Общество

Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години
Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете
Чете се за: 05:20 мин.
Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените
Чете се за: 00:52 мин.
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Чете се за: 00:47 мин.
"Не сте сами": Кампания на НАП и митниците срещу зависимостите "Не сте сами": Кампания на НАП и митниците срещу зависимостите
Чете се за: 01:32 мин.
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си път в медицината проф. Николай Габровски, лекар на 2025 г. Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си път в медицината проф. Николай Габровски, лекар на 2025 г.
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Има ли схема за злоупотреба с евросредства за ремонта на...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Торнадо край Париж: Загина строителен работник
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нова руска атака остави части от Северна Украйна без ток
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ