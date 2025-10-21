БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова руска атака остави части от Северна Украйна без ток

Христо Ценов
Специализирани екипи работят за възстановяване на електроснабдяването

Нова руска атака срещу украинската погранична Черниговска област извади от строя енергийната мрежа в някои райони в северната част на страната по данни на украинските власти.

Прекъснат е токът и в главния град до Чернобилската АЕЦ.

Местна енергийна компания заяви, че най-новото нападение е било насочено срещу енергиен обект, но не съобщи кой е той.

Водоснабдяването в града беше превключено на резервно захранване, а отоплението работи без прекъсване в обекти, предоставящи основни услуги.

Специализирани екипи работят за възстановяване на електроснабдяването.

