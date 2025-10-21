Нова руска атака остави части от Северна Украйна без ток

Нова руска атака срещу украинската погранична Черниговска област извади от строя енергийната мрежа в някои райони в северната част на страната по данни на украинските власти.



Прекъснат е токът и в главния град до Чернобилската АЕЦ.

Местна енергийна компания заяви, че най-новото нападение е било насочено срещу енергиен обект, но не съобщи кой е той.

Водоснабдяването в града беше превключено на резервно захранване, а отоплението работи без прекъсване в обекти, предоставящи основни услуги.

Специализирани екипи работят за възстановяване на електроснабдяването.