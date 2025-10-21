БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Гергин Ангелов: В България имаме условия да развиваме състезатели по пикълбол

от Борил Гочев
Спорт
Президентът на Българската асоциация по пикълбол вярва, че страната може да постига резултати в спорта, предвид базата, с която разполага.

Президентът на Българската асоциация по пикълбол Гергин Ангелов сподели, че страната прави необходимите стъпки, за да може спортът да придобие професионален статут.

Създаден през 60-те години на миналия век в САЩ, пикълболът набира все по-голяма популярност по света.

"Пикълболът е социален феномен, защото той е много лесно достъпен за хора на всякаква възраст. Може да се практикува на открито и на закрито. Единственото, от което имаме нужда е твърда настилка, асфалт или цимент. Можем да играем абсолютно навсякъде. Пикълболът е спорт за хора на всякаква възраст. От най-малките до най-големите, като масово се практикува в света от хора над 50 и 60 години. За разлика от тениса и бадминтона, когато хванем ракета за пикълбол, веднага можем да започнем да играем. Не ни е нужна специална подготовка. Те се изработват от специален пластмасов или дървен материал, в зависимост от нивото на игра. Също така топчета са много интересни. Те са перфорирани на дупки, отново изработени от специален пластмасов материал. В зависимост от това, дали имат по-малко или повече дупки, можем да говорим за игра на открито или на закрито", сподели в интервю за БНТ президентът на Българската асоциация по пикълбол Гергин Ангелов.

Зад океана пикълболът вече е придобил професионален статут, като България също прави стъпки в тази насока. Наскоро националният ни отбор записа исторически успех на европейското първенство в Рим, където зе четвърто място на двойки жени и пето място на смесени двойки в конкуренцията на над 300 състезатели от близо 30 държави. От родната федерация обаче са твърдо решени да продължат да популяризират спорта сред по-младите.

"Имаме изградена мрежа от повече от 10 училища, които активно развиват пикълбола в часовете си по физическо възпитание и спорт. Организирахме първия национален ученически турнир. Изключително голям интерес срещаме и от директорите и в тяхно лице ние разпознаваме партньори, с които можем да работим в дългосрочен план. Тепърва ще привличаме нови състезатели. Има много българи в света, които го практикуват на професионални ниво в САЩ и Канада, където се провеждат и професионални лиги с награден фонд. Спортът започва да стига стандарта на тениса. Вече имаме условия и терени, на които можем да провеждаме тренировъчен процес и да подготвим състезатели, за да може България да отива все повече на преден план в световен мащаб", допълни той.

Вижте целия материал във видеото.

