Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след потопа в Елените

Министерският съвет рестартира работата си, след като миналата седмица заседанието беше отложено заради труса, който предизвика лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов като поиска отговорността за управлението да се поеме от всички в него.

В дневния ред на министрите се предвижда да одобрят еднократна финансова помощ за наследниците на хората, които починаха при бедствието в Елените в началото на месеца.

Очаква се да бъдат одобрени и допълнителни средства по бюджетите на комисията за регулиране на съобщенията и комисията за финансов надзор.

Промени в Закона за специалните разузнавателни средства също се предвижда да бъдат разгледани на заседанието на кабинета.