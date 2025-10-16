БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Отмениха бедственото положение в Елените

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:47 мин.
Кризисната ситуация в района е овладяна, се казва в заповедта на кмета на Несебър

Елените - потоп 2025
Бедственото положение във ваканционното селище Елените и местността "Козлука" е отменено.

То беше въведено със заповед на кмета на община Несебър Николай Димитров на 3 октомври след унищожителното наводнение в района, при което загинаха четирима души.

В мотивите си кметът посочва, че към момента няма опасност за живота и здравето на хората, а кризисната ситуация, възникнала след поройните дъждове, е овладяна.

Заради тежките метеорологични условия и обилните валежи на 3 октомври бе обявено бедствено положение на територията на цялата община Несебър. На 10 октомври то беше удължено с още една седмица.

