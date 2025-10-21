БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предимно слънчево време с отрицателни минимални температури във вторник

Чете се за: 02:32 мин.
Снимка: Татяна Добролюбова
Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 0° и 7°, в котловините и високите полета - до минус 2°, в София - около 1°. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област и югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°.

По Черноморието сутринта ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 10°, а максималните - между 16° и 18°. Температурата на морската вода е от 17° до 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

В сряда и четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток – слаб до умерен. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 17° и 22°.

В петък вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще се увеличи и на места от запад на изток ще превали дъжд. В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Ще се усили вятърът от юг-югозапад, особено в Източна България и северно от планините. Ще бъде топло за края на октомври с максимални температури между 22° и 27°.

