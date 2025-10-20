Затопляне в близките дни, по-съществено в края на седмицата

Затопляне предстои в близките дни, по-съществено в края на седмицата. Ще се повишават и минималните, и максималните температури, но преди това и утре ще остане студено за сезона, особено в сутрешните часове. Днес денят в много райони от страната започна с температури под нулата. Минус 5° е минималната в Драгоман, колкото и на Черни връх, минус 3° в Кнежа, минус 2° във Видин и минус 1° в София.

И утре ще има отрицателни температури рано сутринта, главно в котловините и високите полета, до около минус 1, минус 2°, но в по-голямата част от страната минималните ще бъдат между 0° и 5°, в югозападните райони и по Черноморето - около 7-8°. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на отделни места в южните райони ще превали слабо. Максималните температури ше са между 15° и 20°, в София – около 16°, в комбинация със слаб и умерен вятър от изток-югоизток.

Вятърът в планините също ще бъде слаб и умерен, но с посока от юг-югозапад. И там ще има превалявания през втората половина на деня, главно в Рило-Родопската област.

По Черноморието облачността утре ще е променлива, сутринта на места с мъгли. Вятърът ще е слаб и умерен, с посока от югоизток.

Значителни валежи се очакват в страните от Западна Европа, както и в северните части от Скандинавския полуостров, където ще превалява сняг. Проливни валежи се очакват утре и в Италия, в южните и части придружени от гръмотевична дейност. Причината – нов средиземноморски циклон, който ще засегне и северозападните райони от Балканите, където също ще вали.

У нас, през следващите дни ще преобладава слънчево време, на места със сутрешни мъгли. Изолирани превалявания ще има в сряда и четвъртък в южните и планинските райони, а в петък – на повече места в цялата страна. Температурите ще се повишават, по-съществено в събота, когато в Източна България и на север от планините, максималните ще бъдат над 25°.