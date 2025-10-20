БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Затопляне в близките дни, по-съществено в края на седмицата

Чете се за: 02:30 мин.
У нас
затопляне близките дни съществено края седмицата
Снимка: Татяна Добролюбова
Затопляне предстои в близките дни, по-съществено в края на седмицата. Ще се повишават и минималните, и максималните температури, но преди това и утре ще остане студено за сезона, особено в сутрешните часове. Днес денят в много райони от страната започна с температури под нулата. Минус 5° е минималната в Драгоман, колкото и на Черни връх, минус 3° в Кнежа, минус 2° във Видин и минус 1° в София.

И утре ще има отрицателни температури рано сутринта, главно в котловините и високите полета, до около минус 1, минус 2°, но в по-голямата част от страната минималните ще бъдат между 0° и 5°, в югозападните райони и по Черноморето - около 7-8°. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на отделни места в южните райони ще превали слабо. Максималните температури ше са между 15° и 20°, в София – около 16°, в комбинация със слаб и умерен вятър от изток-югоизток.

Вятърът в планините също ще бъде слаб и умерен, но с посока от юг-югозапад. И там ще има превалявания през втората половина на деня, главно в Рило-Родопската област.

По Черноморието облачността утре ще е променлива, сутринта на места с мъгли. Вятърът ще е слаб и умерен, с посока от югоизток.

Значителни валежи се очакват в страните от Западна Европа, както и в северните части от Скандинавския полуостров, където ще превалява сняг. Проливни валежи се очакват утре и в Италия, в южните и части придружени от гръмотевична дейност. Причината – нов средиземноморски циклон, който ще засегне и северозападните райони от Балканите, където също ще вали.

У нас, през следващите дни ще преобладава слънчево време, на места със сутрешни мъгли. Изолирани превалявания ще има в сряда и четвъртък в южните и планинските райони, а в петък – на повече места в цялата страна. Температурите ще се повишават, по-съществено в събота, когато в Източна България и на север от планините, максималните ще бъдат над 25°.

