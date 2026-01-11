Здравословното състояние на Рамзан Кадиров е тежко? Очакват ли се промени в Чечения?

Състоянието на чеченския лидер Рамзан Кадиров, който е един от най-верните хора на руския президент Владимир Путин, е тежко - твърдят медийни публикации.

От края на декември той е в болница с бъбречна недостатъчност. В медии се появиха съобщения, че от Кремъл вече търсят заместник на Кадиров. Като фаворит на Москва е определян командирът на спецчастите "Ахмат" - Апти Алаудинов. Постът обаче може да бъде поет и от най-големия син на Рамзан Кадиров - 20-годишният Ахмат. Той е министър на спорта, но откакто баща му е в болница изпълнява и функциите на временен лидер на Чечения.