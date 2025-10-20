Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година

Тази вечер е официалната церемония по връчване на наградите на Българския лекарски съюз за принос в медицината: "Лекар на годината – 2025 г."

Отличията се връчват за 22-ра поредна година. Това е признание за заслужили лекари, а наградите се връчват в пет категории. Големият победител е проф. Николай Габровски. А за трета поредна година беше връчено и специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика "Д-р Стефан Черкезов". То отиде при д-р Димитър Бакалов. За смисъла на лекарската професия следва разказ на една от победителките в категорията "Ти си нашето бъдеще" – награда за младите медицински надежди на България".

Още като ученичка вижда смисъл в медицината. Смисъл, който ѝ дава увереност да надскача себе си всеки ден. Д-р Надица Шумка завършва медицина преди 4 години, започва в Клиниката по гастроентерология и до днес не съжалява за избора.

д-р Надица Шумка, лекар-специализант в Клинката по гастроентерология в "Аджибадем Сити Клиник - УМБАЛ Токуда: "Има една голяма палитра от емоции, да, разбира се, удовлетворението е голямо, когато успяваш да помогнеш на един човек, да помогнеш по отношение на здравето, което е най-важно, но отговорността също е голяма. Самата отговорност те мотивира по някакъв начин, да учиш, да се развиваш, да търсиш начин да ставаш по-добър и това по никакъв начин не е лесно, както за теб, така и за хората около теб, семейството."

Гастроентерологията за нея е любов от пръв поглед.

д-р Надица Шумка: "Тя съчетава клинична медицина, вътрешни болести, но също така и ехография, ендоскопия и дава възможност на един лекар да диагностицира пациента и също така и да го излекува по минимално инвазивен начин."

снимки: БТА

Желанието, с което върши рабоата си, не остава незабелязано.

д-р Надица Шумка: "Чувствам се щастлива, когато пациентът ми казва "благодаря", когато лечението, което съм предписала има ефект и получавам много често съобщения - докторке, благодаря и т.н. Но чувството за вина и т.н., когато събота и неделя не съм вкъщи, а съм тук, това единствено бих казала, че е лошото на нашата професия."

Д-р Шумка е от Албания. Но е решила да се развива у нас. За нея е важно всеки млад лекар да съчетава клиничната работа с научната.

