БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
11:55, 20.10.2025
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
11:00, 20.10.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
09:58, 20.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
09:56, 20.10.2025
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
08:36, 20.10.2025
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
07:38, 20.10.2025
Чете се за: 02:00 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 20.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 20.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:39, 20.10.2025
Само климатът ли е причина за природните бедствия?
20:28, 20.10.2025
Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за...
20:20, 20.10.2025
Мароко е световен шампион по футбол за младежи
20:20, 20.10.2025
Макс Верстапен спечели Гран При на САЩ
20:19, 20.10.2025
Милан вече е на върха в Серия А
20:18, 20.10.2025
Реал Мадрид излезе начело на класирането в Ла Лига.
20:18, 20.10.2025
ЦСКА 1948 записа осма победа в Първа лига
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
2
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
3
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
4
За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград
5
Полицейска акция в Община Пловдив
6
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Реклама
Най-четени
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
5
24-годишна жена загина при катастрофа
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 20.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 20.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 20.10.2025
Спортни новини 19.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 19.10.2025
Спортни новини 19.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 19.10.2025
Спортни новини 18.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 18.10.2025
Спортни новини 18.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 18.10.2025
Реклама
Водещи новини
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
21:04, 20.10.2025
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет
19:00, 20.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
18:03, 20.10.2025 (обновена)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
21:49, 20.10.2025
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането...
19:42, 20.10.2025
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за...
20:28, 20.10.2025
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
20:09, 20.10.2025
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на...
16:42, 20.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ