БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
16:34, 10.01.2026
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
09:01, 10.01.2026
Чете се за: 01:00 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Спортни емисии
Спортни предавания
Спорт
Спортни новини 10.01.2025г., 12:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:40, 10.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:39, 10.01.2026
81 години от Кървавата Коледа
12:28, 10.01.2026
13-ти ден на протести в Иран: Армията обяви, че ще защити...
12:17, 10.01.2026
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
12:10, 10.01.2026
Гледайте паралелния гигантски слалом в Скуол по БНТ 3
11:56, 10.01.2026
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските...
11:45, 10.01.2026
Обмяната на левовете в евро: Има ли интерес пред "Дружеството...
11:19, 10.01.2026
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
2
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
3
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
4
81 години от Кървавата Коледа
5
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
6
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Реклама
Най-четени
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 09.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 09.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 09.01.2026
Спортни новини 09.01.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 09.01.2026
Спортни новини 08.01.2026 г. 20:50 ч.
20:50, 08.01.2026
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
18:00, 08.01.2026
9516
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 08.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 08.01.2026
Реклама
Водещи новини
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
16:12, 10.01.2026
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега
16:00, 10.01.2026
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
14:20, 10.01.2026
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство
13:43, 10.01.2026
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
12:57, 10.01.2026
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
12:17, 10.01.2026
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
11:19, 10.01.2026
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
81 години от Кървавата Коледа
12:39, 10.01.2026
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ