13-и ден на протести в Иран: Армията обяви, че ще защити националния интерес

13-и ден на протести в Иран - най-големите анти-правителствени демонстрации от години.



Армията обяви, че ще защитава стратегическата инфраструктура и общественото имущество и призова гражданите да бъдат бдителни, за да осуетят това, което нарече "заговори на врага".

Постоянният представител на Ислямската република в ООН заяви вчера пред Съвета за сигурност, че Съединените щати са виновни за "трансформацията на мирните протести в насилствени." С пост в Екс, американският държавен секретар Марко Рубио изрази подкрепата на САЩ за "храбрия ирански народ".

Синът на последния ирански шах, Реза Пахлави, призова протестиращите да се подготвят за превземане на центровете на големите градове.