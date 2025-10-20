Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон

Еманюел Макрон е приел в Елисейския дворец бившия президент на Франция Никола Саркози, който утре трябва да влезе в затвора за 5-годишна присъда.

В човешки план е нормално да приема един от моите предшественици в такъв контекст, коментира Макрон. Той повтори твърдата си позиция за разделението на властите.

70-годишният Никола Саркози беше осъден на 25 септември за "престъпен заговор". Той беше признат за виновен в това, че е позволил на близките си сътрудници да искат незаконно финансиране от либийския режим на Муамар Кадафи. Саркози обаче беше оправдан по обвиненията в "укриване и присвояване на публични средства" и "пасивна корупция".

Като жест на подкрепа, синът му Луи призова към масово събиране в 16-ти Парижки район в деня на влизането на баща му в затвора. Саркози отрича всякакво финансиране от Либия на победоносната си кампания през 2007 г. и се сравнява с най-известните невинни затворници във френската история и литература - Алфред Драйфус и Едмон Дантес (граф Монте Кристо).