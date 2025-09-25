БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Запази

Според обвинението, либийският режим е платил за предизборната му кампания през 2007 г.

бившият френски президент никола саркози беше осъден години затвор
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият президент на Франция Никола Саркози е осъден на 5 години затвор за престъпен заговор с бившия лидер на Либия Муамар Кадафи. Според обвинението, либийският режим е платил за предизборната кампания на Саркози през 2007 година. Независимо дали бившият президент ще обжалва, той ще трябва да влезе в затвора. Делото придоби още по-голям драматизъм, след като преди два дни внезапно почина основният свидетел по делото - френско-ливански бизнесмен.

Споменът за едно бурно ръкостискане между Никола Саркози и Муамар Кадафи изплува отново. Кадрите са от от юли 2007-ма година, от Триполи. Никола Саркози е от 2 месеца президент на Франция, и Либия е третата държава, която той посещава като държавен глава.

Дълго визитата не предизвикваше негативни реакции. До 2011 година, когато синът на покойния вече Муамар Кадафи - Сейф ал Ислам обвини Саркози, че е взел милиони от парите на баща му. Според разследването, още през 2005 г., приближени на Никола Саркози са сключили "корупционен пакт“ в Либия, за да се помогне на Кадафи да възстанови международния си имидж в замяна на финансиране на предизборната кампания на бъдещия френски президент.

Година по-късно, бизнесменът от френско-ливански произход Зиад Такиедин призна, че е действал като посредник между Саркози и Кадафи. По неговите думи, кампанията на Никола Саркози е получила от Триполи финансиране на стойност около 50 милиона евро, като плащането е продължило и след президентските избори.

Зиад Такиедин, бизнесмен, (2013 г.): "Да, да, Кадафи плати на Саркози, плати за кампанията, плати за други неща. Това не е мой проблем. Това, което ме интересува най-много, е какво е направил Саркози с тях."

Зиад Такиедин твърдеше, че лично е участвал в предаването на 6 милиона евро в брой от Кадафи за Саркози. Бившият френски президент неведнъж е наричал бизнесмена "голям манипулатор".

Преди 5 години Такиедин оттегли обвинението си, което породи подозрения за натиск или подкуп. Каква е ролята на бизнесмена в престъпния заговор, остава загадка. Преди два дни, властите в Ливан съобщиха, че Такиедин е починал от сърдечен арест в болница в Бейрут.

снимки: БТА/Архив

Съдът в Париж призна Саркози за виновен в организирането на престъпен заговор с Кадафи, но отхвърли обвиненията за пасивна корупция и незаконно финансиране на предизборна кампания.

Никола Саркози вече влезе в историята като първия френски президент с ефективна присъда. Миналата година той беше признат за виновен за опит за подкупване на съдия, заради което трябваше да носи проследяваща гривна 3 месеца. Той беше признат за виновен и в наемане на компания, която да прикрие преразхода на средствата в кампанията му за преизбиране през 2012. Саркози обжалва двете присъди.

#Саркози #отива в затвора #Никола Саркози #предизборна кампания #Муамар Кадафи

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
4
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
6
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Европа

ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Нови проблеми с дронове на летища в Дания Нови проблеми с дронове на летища в Дания
Чете се за: 02:37 мин.
Военни кораби от Испания и Италия в помощ на флотилията за Газа Военни кораби от Испания и Италия в помощ на флотилията за Газа
Чете се за: 03:40 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа
Чете се за: 00:45 мин.
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането "София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ