Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор

Бившият президент на Франция Никола Саркози е осъден на 5 години затвор за престъпен заговор с бившия лидер на Либия Муамар Кадафи. Според обвинението, либийският режим е платил за предизборната кампания на Саркози през 2007 година. Независимо дали бившият президент ще обжалва, той ще трябва да влезе в затвора. Делото придоби още по-голям драматизъм, след като преди два дни внезапно почина основният свидетел по делото - френско-ливански бизнесмен.

Споменът за едно бурно ръкостискане между Никола Саркози и Муамар Кадафи изплува отново. Кадрите са от от юли 2007-ма година, от Триполи. Никола Саркози е от 2 месеца президент на Франция, и Либия е третата държава, която той посещава като държавен глава.

Дълго визитата не предизвикваше негативни реакции. До 2011 година, когато синът на покойния вече Муамар Кадафи - Сейф ал Ислам обвини Саркози, че е взел милиони от парите на баща му. Според разследването, още през 2005 г., приближени на Никола Саркози са сключили "корупционен пакт“ в Либия, за да се помогне на Кадафи да възстанови международния си имидж в замяна на финансиране на предизборната кампания на бъдещия френски президент.

Година по-късно, бизнесменът от френско-ливански произход Зиад Такиедин призна, че е действал като посредник между Саркози и Кадафи. По неговите думи, кампанията на Никола Саркози е получила от Триполи финансиране на стойност около 50 милиона евро, като плащането е продължило и след президентските избори.

Зиад Такиедин, бизнесмен, (2013 г.): "Да, да, Кадафи плати на Саркози, плати за кампанията, плати за други неща. Това не е мой проблем. Това, което ме интересува най-много, е какво е направил Саркози с тях."

Зиад Такиедин твърдеше, че лично е участвал в предаването на 6 милиона евро в брой от Кадафи за Саркози. Бившият френски президент неведнъж е наричал бизнесмена "голям манипулатор".

Преди 5 години Такиедин оттегли обвинението си, което породи подозрения за натиск или подкуп. Каква е ролята на бизнесмена в престъпния заговор, остава загадка. Преди два дни, властите в Ливан съобщиха, че Такиедин е починал от сърдечен арест в болница в Бейрут.

снимки: БТА/Архив

Съдът в Париж призна Саркози за виновен в организирането на престъпен заговор с Кадафи, но отхвърли обвиненията за пасивна корупция и незаконно финансиране на предизборна кампания.

Никола Саркози вече влезе в историята като първия френски президент с ефективна присъда. Миналата година той беше признат за виновен за опит за подкупване на съдия, заради което трябваше да носи проследяваща гривна 3 месеца. Той беше признат за виновен и в наемане на компания, която да прикрие преразхода на средствата в кампанията му за преизбиране през 2012. Саркози обжалва двете присъди.