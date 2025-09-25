Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи

Парижкият наказателен съд призна бившия френски президент Никола Саркози за виновен в престъпен заговор.

Той е обвинен в приемане на незаконно финансиране на предизборната си кампания през 2007 г. от либийския лидер Муамар Кадафи.

Според прокурорите, приближени на Саркози са сключили "корупционен пакт", за да се помогне на Кадафи да възстанови международния си имидж в замяна на финансиране на предизборната кампания на френския президент.

Обвинението иска 7 години затвор за бившия президент.