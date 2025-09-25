БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Запази

Обвинението иска 7 години затвор за бившия президент

Кадър от среща между двамата в Елисейския дворец през декември 2007 г.
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Парижкият наказателен съд призна бившия френски президент Никола Саркози за виновен в престъпен заговор.

Той е обвинен в приемане на незаконно финансиране на предизборната си кампания през 2007 г. от либийския лидер Муамар Кадафи.

Според прокурорите, приближени на Саркози са сключили "корупционен пакт", за да се помогне на Кадафи да възстанови международния си имидж в замяна на финансиране на предизборната кампания на френския президент.

Обвинението иска 7 години затвор за бившия президент.

#Саркози #виновен

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
6
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Европа

Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа
Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
Самолет с испанския военен министър преживя GPS смущения над Калининград Самолет с испанския военен министър преживя GPS смущения над Калининград
Чете се за: 01:37 мин.
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Чете се за: 03:02 мин.
Министър Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас Министър Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ