На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с остра критика към премиера Росен Желязков и министрите на БСП, които имат отношение към решаване на водната криза в Плевен. За темата с водата, формулата на управлението и застрашени ли са парите по Плана за възстановяване и устойчивост?

- БНТ: Има ли опасност за парите по ПВУ, предвид действията на "Обнови Европа" в ЕП и писмата, които изпращат? Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Разбира се, как да няма? Затова на българския казан в ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените граждани да отиват да искат да спрат пари за България. Полезен ход имаме, защото 4 години нищо не беше направено по Плана, така че при всички случаи плащанията ще дойдат. Аз просто не мога да разбера как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политически арести, сега се борят срещу политически арести. И то при положение, че има няколко съдебни състава, които се произнасят, сиреч съд".

Асен Василев, председател на ПП: "От Европа ясно казват: това, което предлагате за Антикорупционната комисия, нито е политически независимо, което е изискване в Плана. Това, което правите, е да имате политически затворници. Това е недопустимо в Европа. Така че тези, които осуетяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски, затова, че държат Благо Коцев като политически затворник и затова, че не позволяват вече втора година да се избере политически независимата антикорупционна комисия".

По отношение на водната криза в Плевен ето какво казаха народните избраници:

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Мирчев е прав като казва: Не сме трима, петима премиери сме. И Слави е премиер, и Зафиров, и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен. И вече да е свършен проблем. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно". - БНТ: Критики към министрите на БСП ли усещаме? "Първо към премиера. Защото те са на негово подчинение. Точно затова казвам, че ние сме пет. И как трябва да се действа от страна на премиера: да отиде в Плевен, министрите до него, ВИК холдингът до него, областният до него. Да ги остави там в рамките на 10 - 15 дни. Аварийни ремонти. Ако трябва нещо да мине през парламент, да дойде да го внесе".

Делян Пеевски, лидер на ДПС, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Подкрепям господин Борисов в това. Примера Желязков го няма, но има вицепремиер, защото държавата не може да бъде без ръководство. Надявам се то да бъде още днес, който го замества, да бъде в Плевен заедно с шефа на борда по водите Зафиров, другият вицепремиер или който замества и както са, да отидат заедно, имаме достатъчно вицепремиери - заедно с министрите и на смени да стоят там докато решат кризата".

снимки: БТА