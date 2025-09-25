БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Запази

Коментар за темата с водата, формулата на управлението и застрашени ли са парите по ПВУ

народно събрание
Слушай новината

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с остра критика към премиера Росен Желязков и министрите на БСП, които имат отношение към решаване на водната криза в Плевен. За темата с водата, формулата на управлението и застрашени ли са парите по Плана за възстановяване и устойчивост?

- БНТ: Има ли опасност за парите по ПВУ, предвид действията на "Обнови Европа" в ЕП и писмата, които изпращат?

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Разбира се, как да няма? Затова на българския казан в ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените граждани да отиват да искат да спрат пари за България. Полезен ход имаме, защото 4 години нищо не беше направено по Плана, така че при всички случаи плащанията ще дойдат. Аз просто не мога да разбера как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политически арести, сега се борят срещу политически арести. И то при положение, че има няколко съдебни състава, които се произнасят, сиреч съд".

Асен Василев, председател на ПП: "От Европа ясно казват: това, което предлагате за Антикорупционната комисия, нито е политически независимо, което е изискване в Плана. Това, което правите, е да имате политически затворници. Това е недопустимо в Европа. Така че тези, които осуетяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски, затова, че държат Благо Коцев като политически затворник и затова, че не позволяват вече втора година да се избере политически независимата антикорупционна комисия".

По отношение на водната криза в Плевен ето какво казаха народните избраници:

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Мирчев е прав като казва: Не сме трима, петима премиери сме. И Слави е премиер, и Зафиров, и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен. И вече да е свършен проблем. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно".

- БНТ: Критики към министрите на БСП ли усещаме?

"Първо към премиера. Защото те са на негово подчинение. Точно затова казвам, че ние сме пет. И как трябва да се действа от страна на премиера: да отиде в Плевен, министрите до него, ВИК холдингът до него, областният до него. Да ги остави там в рамките на 10 - 15 дни. Аварийни ремонти. Ако трябва нещо да мине през парламент, да дойде да го внесе".

Делян Пеевски, лидер на ДПС, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Подкрепям господин Борисов в това. Примера Желязков го няма, но има вицепремиер, защото държавата не може да бъде без ръководство. Надявам се то да бъде още днес, който го замества, да бъде в Плевен заедно с шефа на борда по водите Зафиров, другият вицепремиер или който замества и както са, да отидат заедно, имаме достатъчно вицепремиери - заедно с министрите и на смени да стоят там докато решат кризата".

снимки: БТА

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Борисов го видях, гъне се пред вас, не знае какво да обясни. Той нито за премиера може да обясни. Единственото, което направи: призна, че има няколко премиери и най-важното: призна, че Пеевски е истинският премиер. Росен Желязков, завалията, са го затиснали в един сандвич и от сламен премиер не знам как не се чувства в сложна ситуация, защото и министрите слаби".

#политическите коментари #кризата с водата # Народно събрание #ПВУ

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
6
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Политика

Вицепрезидентът за делото срещу кмета на Варна: Вече може да се говори за политически процес
Вицепрезидентът за делото срещу кмета на Варна: Вече може да се говори за политически процес
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място "Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
Чете се за: 01:57 мин.
Томислав Дончев за ПВУ: Средства за покриване на разходите по проектите от ЕК към България ще има Томислав Дончев за ПВУ: Средства за покриване на разходите по проектите от ЕК към България ще има
Чете се за: 02:57 мин.
Отново няма кворум в Народното събрание Отново няма кворум в Народното събрание
Чете се за: 00:50 мин.
Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина
Чете се за: 00:27 мин.
Драстично поскъпване на паркирането в София предлагат от общината (ОБЗОР) Драстично поскъпване на паркирането в София предлагат от общината (ОБЗОР)
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ