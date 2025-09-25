БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Синята и зелената зона стават двойни?

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Предложението е на кмета на София и общински съветници от ПП-ДБ

Снимка: БГНЕС
Тече едномесечно обсъждане на предложението за промени в регулацията на паркирането в града. Предвижда се цените за синя и зелена зона да станат двойни- съответно 4 и 2 лева, а синята зона да работи в неделя. А обхватът им да се разшири към южните квартали като "Банишора", "Редута", "Изгрев" и "Изток". Служебният абонамент също да е с по висока цена 1300 лв, както и да се увеличат цените на абонаментите за жителите на районите, които попадат в зоните.

Предложението се очаква да влезе за разглеждане от Общинския съвет през ноември. Предложението е на кмета на София и общински съветници от ПП-ДБ. По-рано този месец кметът на София пусна онлайн анкета с въпроси към гражданите на столицата относно паркирането в града.

Според общинския съветник от БСП за България Еньо Савов, обаче направената анкета сред 22 хиляди граждани не е представителна и освен това според него така кметът Васил Терзиев прехвърля отговорността на гражданите.

Димитър Петров от ПП-ДБ коментира, че проектът предвижда голяма част от събраните средства да се използват за изграждане на паркинги и нова инфраструктура.

