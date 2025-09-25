Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа

Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му ще последва примера на Италия и също ще изпрати военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа.



Флотилията беше атакувана с дронове край бреговете на Гърция.

Израел многократно разкритикува акцията с флотилията и заяви, че тя обслужва целите на Хамас.

Тел Авив не коментира кой стои зад дроновете.

Хуманитарната флотилия "Сумуд" се състои от около 50 малки граждански плавателни съда, чиято цел е да пробият израелската блокада на Газа. На борда им има много адвокати и активисти.