Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа

Христо Ценов
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му ще последва примера на Италия и също ще изпрати военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа.

Флотилията беше атакувана с дронове край бреговете на Гърция.

Израел многократно разкритикува акцията с флотилията и заяви, че тя обслужва целите на Хамас.

Тел Авив не коментира кой стои зад дроновете.

Хуманитарната флотилия "Сумуд" се състои от около 50 малки граждански плавателни съда, чиято цел е да пробият израелската блокада на Газа. На борда им има много адвокати и активисти.

