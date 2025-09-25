Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на ПСЮИЕ

Като част от българската делегация на сесията на ООН външният министър Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.



Неформалната среща на първите дипломати на страните от формата беше на тема "Навигация в бъдещето на региона".

Участие в нея взеха и представители на Европейската служба за външна дейност.

"Събираме се в ключов момент, когато председателството на София съвпада с подготовката за 30-годишнината на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) през 2026 г. - важен етап, който подканва както за размисъл върху миналото, така и насърчава по-нататъшни действия за осигуряване на по-добро бъдеще за региона. В продължение на три десетилетия, ПСЮИЕ се доказа като водеща регионална платформа за диалог, изграждане на доверие и сътрудничество между столиците на Югоизточна Европа. Дори в сложни времена, той насърчава единството, сигурността, стабилността и смислените партньорства", заяви в Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев.

По време на мандата си като председател, София ще ръководи ПСЮИЕ с твърда ръка, следвайки мотото: "Компас към стабилност, сигурност и устойчивост". Този компас отразява балансиран и далновиден подход към нашите регионални предизвикателства - подход, основан на споделена отговорност, приобщаване, практическо сътрудничество и колективна амбиция, изтъкна още Георгиев и подчерта приоритетните области, върху които ще се фокусира българското председателство:

• Европейската интеграция на участниците в ПСЮИЕ и потвърждаване на ангажимента към процес на разширяване, основан на заслуги, насърчаване на по-тясно съгласуване с европейските стандарти чрез добросъседство, зачитане на основните права и върховенство на закона;

• Конкурентоспособността и човешкият капитал катожизненоважни за отключване на пълния потенциал на региона. Подкрепяме по-задълбочено сътрудничество между академичните среди, научните изследвания и предприемачеството – със специално внимание към ангажирането на младите хора, дигиталната трансформация и иновациите;

• Регионална свързаност, енергийна устойчивост и устойчив икономически растеж. Софийското председателство насърчава зелената инфраструктура, модерните транспортни и енергийни коридори и инвестициите в устойчиви индустрии, които са от полза за всички участници в ПСЮИЕ;