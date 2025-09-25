БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на ПСЮИЕ

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази

Неформалната среща на първите дипломати на страните от формата беше на тема "Навигация в бъдещето на региона"

георг георгиев беше домакин работен обяд външните министри псюие
Слушай новината

Като част от българската делегация на сесията на ООН външният министър Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Неформалната среща на първите дипломати на страните от формата беше на тема "Навигация в бъдещето на региона".

Участие в нея взеха и представители на Европейската служба за външна дейност.

"Събираме се в ключов момент, когато председателството на София съвпада с подготовката за 30-годишнината на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) през 2026 г. - важен етап, който подканва както за размисъл върху миналото, така и насърчава по-нататъшни действия за осигуряване на по-добро бъдеще за региона. В продължение на три десетилетия, ПСЮИЕ се доказа като водеща регионална платформа за диалог, изграждане на доверие и сътрудничество между столиците на Югоизточна Европа. Дори в сложни времена, той насърчава единството, сигурността, стабилността и смислените партньорства", заяви в Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев.

По време на мандата си като председател, София ще ръководи ПСЮИЕ с твърда ръка, следвайки мотото: "Компас към стабилност, сигурност и устойчивост". Този компас отразява балансиран и далновиден подход към нашите регионални предизвикателства - подход, основан на споделена отговорност, приобщаване, практическо сътрудничество и колективна амбиция, изтъкна още Георгиев и подчерта приоритетните области, върху които ще се фокусира българското председателство:

• Европейската интеграция на участниците в ПСЮИЕ и потвърждаване на ангажимента към процес на разширяване, основан на заслуги, насърчаване на по-тясно съгласуване с европейските стандарти чрез добросъседство, зачитане на основните права и върховенство на закона;

• Конкурентоспособността и човешкият капитал катожизненоважни за отключване на пълния потенциал на региона. Подкрепяме по-задълбочено сътрудничество между академичните среди, научните изследвания и предприемачеството – със специално внимание към ангажирането на младите хора, дигиталната трансформация и иновациите;

• Регионална свързаност, енергийна устойчивост и устойчив икономически растеж. Софийското председателство насърчава зелената инфраструктура, модерните транспортни и енергийни коридори и инвестициите в устойчиви индустрии, които са от полза за всички участници в ПСЮИЕ;

• Укрепването на устойчивостта и противодействието на хибридните заплахи.

"Тези приоритети отразяват визията на нашето председателство: да се надгражда върху наследството на ПСЮИЕ чрез практически инициативи, приобщаващ диалог и устойчиво регионално лидерство. Заедно можем да продължим да оформяме една устойчива, приобщаваща и свързана с по-широкия свят Югоизточна Европа", каза още външният министър Георг Георгиев.

# Георг Георгиев #Общо събрание на ООН #външен министър #псюие #външни министри #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
4
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
5
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община
6
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
5
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: САЩ и Канада

Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна
Стрелбата срещу офис на имиграционните власти в Далас: Двама убити, един ранен, нападателят се самоуби Стрелбата срещу офис на имиграционните власти в Далас: Двама убити, един ранен, нападателят се самоуби
Чете се за: 00:55 мин.
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Чете се за: 05:50 мин.
Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ) Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
Отново в ефир: Шоуто на Джими Кимъл се завърна, но не за всички Отново в ефир: Шоуто на Джими Кимъл се завърна, но не за всички
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Кола навлезе в насрещното и блъсна няколко автомобила в София Кола навлезе в насрещното и блъсна няколко автомобила в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Палестинският президент ще говори пред ООН след отказаната виза от...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Драстично поскъпване на паркирането в София предлагат от общината...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Стрелбата срещу офис на имиграционните власти в Далас: Двама убити,...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ