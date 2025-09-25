БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Палестинският президент ще говори пред ООН след отказаната виза от Доналд Тръмп

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
Общото събрание гласува с голямо мнозинство да се позволи на Махмуд Абас да участва

Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас ще говори днес на Общото събрание на ООН по видеовръзка.

Това става след като му беше отказана виза за Съединените щати от администрацията на Доналд Тръмп, което причини широка критика от международната общност.

Общото събрание гласува с голямо мнозинство да се позволи на палестинския политик да участва.

Днес се събират и страните от Г-20.

На срещата се очаква да говори руският външен министър Сергей Лавров, след като украинският президент Володимир Зеленски за първи път каза на Общото събрание, че Русия ще "продължи войната извън Украйна", ако не се спре.

