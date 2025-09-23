Признаването на палестинска държава: Исторически момент или дипломатически хазарт?

Вълна от признаване на палестинската държава. През изминалите 2 дни, историческото решение обявиха 11 страни, сред които две велики сили - Великобритания и Франция. Съединените щати, обаче, са извън този списък. Говорителят на Белия дом Карълайн Левит определи признаването на палестинска държава като "награда за Хамас". В ООН американският президент Доналд Тръмп днес ще проведе срещи с арабски и мюсюлмански лидери. В Израел министри от правителството призоваха като отговор да се анексират части от Западния бряг.

Някои го определят като "исторически момент", други като "дипломатически хазарт", а за трети признаването на палестинска държава е само "символичен жест". 11 страни предприеха безпрецедентен ход в конфликта между израелци и палестинци и признаха Палестина.

Еманюел Макрон, президент на Франция:

Настъпи времето да бъдат освободени 48-те заложници, държани от Хамас. Настъпи времето да спрем войната, бомбардировките в Газа, кланетата. В името на мира между израелския и палестинския народ, обявявам, че Франция признава държавата Палестина.

От трибуната на Общото събрание на ООН Макрон заяви, че Франция е готова да поеме ангажимент и да допринесе за възстановяването и стабилността на Газа след края на войната. Френският президент допусна и възможността Съветът за сигурност на ООН да разположи мисия в Газа. Макрон уточни, че страната му ще отвори посолство в палестинската държава, едва когато бъдат освободени заложниците.

Примерът на Франция беше последван от Белгия, Люксембург, Малта, Монако, Андора, Сан Марино. Ден преди това, Палестина беше призната от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.

Хади Амр, анализатор в Института Брукингс:

Не мисля, че нещо ще се промени в краткосрочен план. Дори би могло да има негативни последици. Израелското правителство може да реагира негативно. За да покаже на избирателите си, че е против, може да завземе палестинска земя или да засили военните си операции в Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отсече, че "палестинска държава няма да има". А израелски министри вече призоваха за анексиране на части от Западния бряг. Министърът на икономиката Нир Баркат дори заяви, че "палестинската власт трябва да бъде разпусната и да се признае местно ръководство като Емирство Хеврон".

Съединените щати потвърдиха позицията си на верен съюзник на Израел.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом:

Що се отнася до всички тези западни държави, които признават палестинска държава, президентът е много ясен - че не е съгласен с това решение. Той смята, че това не прави нищо за освобождаването на заложниците, което е основната цел в момента в Газа, че не допринася с нищо за прекратяване на конфликта и за прекратяване на войната. Според него това е награда за Хамас.

На Западния бряг палестинците празнуват. Някои, обаче, са скептични.

снимки: БТА

Както казваме, "твърде късно е". Без нищо конкретно, което би ми позволило да чувствам, че имам права като палестинец на моята земя, това не е възможно.

Операцията на израелската армия срещу град Газа продължава.

Съобщава се, че израелски танкове напредват към центъра на града от север и юг.