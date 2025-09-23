НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия

Северноатлантическият съвет на НАТО заседава тази сутрин по искане на Естония, която задейства член 4 от Вашингтонския договор заради нарушаването на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември.

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа информира Съвета за този инцидент, при който три въоръжени руски самолета МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство за повече от десет минути.

Според НАТО реакцията на Алианса е била бърза и решителна. Съюзнически самолети в бойна готовност бяха изпратени, за да ги прехванат и ескортират руските МиГ-ове извън естонското въздушно пространство.

В позиция след заседанието Северноатлантическия съвет заяви, че това нахлуване е част от по-широк модел на все по-безотговорно руско поведение.

Това е вторият път за две седмици, в който Северноатлантическият съвет се среща по член 4.

На 10 септември Съветът проведе консултации в отговор на мащабното нарушение на полското въздушно пространство от руски дронове. Няколко други съюзници – включително Финландия, Латвия, Литва, Норвегия и Румъния – също наскоро преживяха нарушения на въздушното пространство от страна на Русия.

Останалите съюзници от НАТО изразиха солидарността с всички страни, чието въздушно пространство е било нарушено.

“Русия носи пълна отговорност за тези действия, които са ескалиращи, рискуват да доведат до погрешна преценка и застрашават човешки животи. Те трябва да спрат”, се казва с позицията на съвета.

Според НАТО реакцията на безразсъдните действия на Русия ще продължи да бъде категорична.

“Русия не бива да се съмнява: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни инструменти, за да се защитят и да възпрат всички заплахи от всички посоки. Ще продължим да реагираме по начина, времето и областта, които изберем. Нашият ангажимент по член 5 е непоклатим”, се казва още в изявлението.

На 12 септември НАТО стартира операция „Източен страж“, за да укрепи позициите по целия източния фланг.