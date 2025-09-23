БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев

Зоя Велинова от Зоя Велинова
У нас
Тя достигна 97 лева

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С един лев за седмица е поскъпнала потребителската кошница у нас. Така тя достига 97 лева, според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Кои продукти поскъпват най-осезаемо и кои поевтиняват?

Според председателя на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов има нормално функциониращ пазар без дефицити на стоки, както сред основните стоки, така и при плодовете и зеленчуците.

Според него няма и картелни споразумения, а ако такива се появят, има контролни органи, които да действат срещу такива споразумения. Днес беше направено сравнение, както на седмична база, така и за последните 4 месеца на основни хранителни стоки.

За последните 4 месеца - от май до сега, до 20 септември, има поскъпване при олиото. В момента у нас върви жътвата на слънчогледа. Очаква се не толкова добра реколта, но по принцип България произвежда по-големи количества, така че ще стигне слънчогледа, а тъй като реколтата в Европа е висока, е напълно възможно да бъде внесено там слънчоглед, така че не се предвижда увеличаване цените на олиото.

Поскъпнали са яйцата, също така и сиренето. При плодовете поскъпване има при лимоните и прасковите, а при зеленчуците за последните 4 месеца най-драстично е повишението при краставиците.

Владимир Иванов - председател на Комисията по стоковите борси и тържищата: "При основните хранителни стоки поскъпва фасула с 3 ст., свинако месо с 20 ст., пилешкото месо с 18 ст., прясното мляко с 4 ст., сирене с 18 ст., масло с 2 ст., кашкавал с 19 ст., олио с 5 ст. Стоките, които намаляват своята цена са ориз 2 ст., захар 5 ст., кисело мляко 1 ст., яйцата и брашното запазват цените си от миналата седмица. Да, има разлики над 300%, има определени пазарни места, където дори има над 300%, има определени места, където е под цената на едро. И точно затова е даване на цената на едро, за да може да се направи рационалия избор."

Вижте повече в прякото включване на Зоя Велинова.

#потребителска кошница #Държавна комисия по борсови стоки и тържища #владимир иванов

