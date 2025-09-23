Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев

С един лев за седмица е поскъпнала потребителската кошница у нас. Така тя достига 97 лева, според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Кои продукти поскъпват най-осезаемо и кои поевтиняват?

Според председателя на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов има нормално функциониращ пазар без дефицити на стоки, както сред основните стоки, така и при плодовете и зеленчуците.

Според него няма и картелни споразумения, а ако такива се появят, има контролни органи, които да действат срещу такива споразумения. Днес беше направено сравнение, както на седмична база, така и за последните 4 месеца на основни хранителни стоки.

За последните 4 месеца - от май до сега, до 20 септември, има поскъпване при олиото. В момента у нас върви жътвата на слънчогледа. Очаква се не толкова добра реколта, но по принцип България произвежда по-големи количества, така че ще стигне слънчогледа, а тъй като реколтата в Европа е висока, е напълно възможно да бъде внесено там слънчоглед, така че не се предвижда увеличаване цените на олиото.

Поскъпнали са яйцата, също така и сиренето. При плодовете поскъпване има при лимоните и прасковите, а при зеленчуците за последните 4 месеца най-драстично е повишението при краставиците.