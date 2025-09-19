БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КНСБ ще представи данни за цената на малката потребителска кошница за август

Синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната

КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец август.

От средата на тази година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната.

Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване.

