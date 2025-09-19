Украйна си е върнала контрола върху над 160 кв. км

Украйна е успяла да си върне контрола върху 160 квадратни километра, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. По време на операцията са били отвоювани 7 селища.

Той съобщи и за успешни контраатаки край Добропиля, където през последните седмици се водят тежки сражения. Украинците са пленили 100 руски войници.

По данни на украински военни анализатори от началото на септември руското настъпление е едно от най-бавните за годината. Русия, обаче, съобщава за успешно настъпление. Според началник на щаба на руските въоръжени сили - генерал Валери Герасимов, техните войски напредват в източната част на Донецка област.

Вчера руският президент Владимир Путин съобщи, че на фронта са разположени 700 хиляди руски войници.