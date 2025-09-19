Посрещаме петък с температури под 10 градуса

Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 6° и 11°, в София около 7°, в котловините и високите полета с около 2° по-ниски, по Черноморието от 14° до 16°.

Ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София около 24°.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 19°, на 2000 метра около 12°.

През почивните дни и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините краткотрайна мъгла.

През периода ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Температурите постепенно ще се повишават и във вторник минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а максималните между 28° и 33°.