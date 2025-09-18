Опасностите в интернет: Деца се използват за кибератаки

Стряскащи данни за сигурността на децата ни. Тревожен е ръстът на онлайн престъпленията срещу малолетни и непълнолетни.

В Центъра за безопасен интернет през изминалата 2024 година са получени 1,75 милиона сигнала за онлайн престъпления срещу деца.

Агенцията за закрила на детето е обработила над 6600 сигнала за деца в риск, част от тях след тормоз в интернет. Затова специалисти и родители настояват за обучение по киберсигурност, което да ограмоти на децата.

Всичко започва с получаване на имейл или дори лично съобщение от непознат. Заради любопитство и много често от незнание, децата отварят линк, който дава достъп на киберпрестъпника до личната информация.

"И респективно със снимките, които са там, после могат да те изнудват. И знаете, ако си изнудван си готов да направиш всичко само да спре това изнудване. Последният вариант е да кажеш на родителите си", коментира Александра Маркова, родител. "В последно време киберпрестъпниците навигират нашите действия в тези апликации, вайбър, ТикТок, Фейсбук, Инстаграм чрез изкуствен интелект", заяви проф. д.н. Илин Савов, международен експерт по киберсигурност.

Последствията върху жертвите на киберпрестъпления и насилие могат да бъдат фатални.

"Използването на изкуствения интелект създава едно усещане у младите хора, след дългосрочна комуникация с изкуствения интелект, че те са изключително способни да съществуват и в друго измерение. За съжаление това довежда младите хора до депресивно състояние, което състояние започва да активира мисли, които са самоубийствени", допълни проф. д.н. Илин Савов. "Най-често сигналите са за психическо насилие, но то акумулира след себе си и всички други видове насилие, като пренебрегване и неглижиране", заяви Теодора Иванова, директор на Държавната агенция за закрила на детето.

Родители настояват в училищните програми да бъде включено обучение, свързано със сигурността в мрежата.

"Образованието трябва да бъде релевантно на обстановката около нас. Предвид факта, че всичко е дигитализирано, всичко е в интернет среда. За това каква е нашата безопасност в тази среда, каква е безопасността на нашите деца", коментира Александра Маркова, родител. "От 8 до 16-годишни деца се набират в момента, за да ги подготвят да извършват фишингатаки, както и да могат да използват програми с изкуствен интелект, за да правят кибериздевателства", каза още проф. д.н. Илин Савов, международен експерт по киберсигурност.

Агенцията за закрила на детето е разработила мобилното приложение "Syberkidz Patrol", чрез което децата ще могат да подават сигнали за насилие към експертите.

"Всеки един, който има телефон, да може през тази платформа да съобщава за проблем, който той има – за насилие срещу него, какъвто и да е вид, или срещу друго дете", заяви Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

Близо половината от сигналите за насилие, подадени в Центъра за безопасен интернет, са за дейности, извършвани на територията на България и са изпратени към ГДБОП. А 95% от всички сигнали са свързани със сексуална експлоатация.