Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година?

Експертният съвет по имунология е предложил от препоръчителна имунизацията срещу варицела да стане задължителна. Очаква се това да стане през 2026 година. От здравното министерство заявиха за БНТ, че предстоят нормативни промени, обявяване на обществена поръчка и доставка на ваксините, което ще отнеме известно време. Ваксинацията с новите ваксини срещу ковид ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно. По данни на здравното министерство са доставени 47 520 дози.



Голяма част от малките пациенти на д-р Даскалова вече са ваксинирани срещу варицела, въпреки че ваксината все още не е част от задължителния имунизационен календар.

Д-р Деница Даскалова - личен лекар: "Огромен интерес има. Това е доста разпространено инфекциозно заболяване в България, което не протича само с обриви. То си дава и своите усложнения, които могат да бъдат фатални. Така че имаме ли възможност да защитим децата си е хубаво да го направим."

Между 25 и 30 000 са регистрираните случаи на варицела всяка година у нас.

Проф. Ива Христова - директор на Националния център по заразни и паразитни болести: "Има два вида одобрени ваксини, така че ще бъде със сигурност с обществена поръчка, но и двете ваксини са ефикасни със сходен профил на безопасност и ефикасност. Това ще бъде за деца между 12 и 15-месечни като първа доза и между 4 и 6 години като втора доза. За тях държавата ще осигури. А за всички над тази възраст могат да си направят и е желателно, като децата между 6 и 13 години трябва да има поне 3 месеца интервал между двете дози".

Интересът към противогрипните ваксини се увеличава всяка година.

Д-р Деница Даскалова - личен лекар: "Започнаха да питат още началото на лятото, сега по-активно, така че очакваме ваксините, както са обещали другата или по-другата седмица, до края на септември. Миналата година и по-миналата имахме недостатъчно зареждането на ваксините за свободна продажба, желаещите хора да се ваксинират бяха повече то наличните продукти. Тази година ще се внесе по-голямо количество ще видим дали ще стигнат, равносметката ще я правим накрая на сезона".

По данни на здравното министерство през септември и октомври е заявена доставка на 580 000 грипни ваксини. Близо 180 000 от тези бройки ще бъдат доставени в аптечната мрежа за свободна продажба. Назалната ваксина за деца ще бъде доставена в края на октомври.



