БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обща стачка във Франция - протести и транспортен хаос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Европа
Запази

Стигна се до сблъсъци с полицията

обща стачка франция протести транспортен хаос
Слушай новината

Протести и стачки обхванаха много френски градове. Засегнати са градският транспорт и жп превозите. Не липсваха и сблъсъци с полицията. Недоволството е срещу правителствените планове за орязване на обществените разходи. Един милион души са се включили в протестите, твърдят от синдикатите. Полицията изнесе данни за половин милион участници.

"Не на икономиите, да на социалната справедливост" - зад това застанаха стотици хиляди французи в цялата страна, основно работещи в държавния сектор, учители, както и студенти и пенсионери по време на национален протест, организиран от осемте основни синдиката в Франция.

Макар страната да има нов министър-председател Себастиан Лекорню, протестът бе сигнал към него, че голяма част от французите, не са готови на орязване на социалните разходи. Напротив, те отказват публичния сектор да поеме отговорността за намаляване на дълга на страната.

Макар в някои градове да имаше арести, транспортът в Париж да бе блокиран и на място да имаше засилено полицейско присъствие, протестите преминаха основно мирно с музика, но и със скандирания срещу Макрон, както и крайнодесните партии.

Манюел Нико, преподавател: "Исканията са социални. Те са против бюджета на правителството и в полза на обществените услуги. И специално аз настоявам за въвеждането на истинска политика за развитието на училищата".

Франсоаз Бастиен, пенсионерка: "Трябва да се мисли повече и за бъдещето, в дългосрочен план - за екологията, за опазването на земята".

Доминик Мерие, пенсионер: "Очевидно е, че трябва да има повече социална справедливост. Неравенството се задълбочава между различните социални слоеве и между поколенията. Необходима е една активна политика, която да намали това неравенство".

А движението вече постигна резултати. Новият министър-председател Лекорню вече отхвърли мярката за орязване на два почивни дни от календара на французите. Много от хората обаче споделят, че очакват техните искания да бъдат чути в цялост.

Засега, това изглежда особено трудно, а Лекорню трябва да предложи нов приемлив бюджет, който да намали драстично разходите на страната, и да отговори на очакванията до 07 октомври.

По темата работи Михаил Иванов

#протести #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
5
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: По света

Журналистически казус: Коментар срещу Тръмп спря предаването на Кимъл
Журналистически казус: Коментар срещу Тръмп спря предаването на Кимъл
След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде" След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде"
Чете се за: 05:00 мин.
Италия прие закон за изкуствения интелект, който предвижда затвор за разпространение на дийпфейк Италия прие закон за изкуствения интелект, който предвижда затвор за разпространение на дийпфейк
Чете се за: 00:52 мин.
150 милиарда британски лири ще инвестират САЩ във Великобритания 150 милиарда британски лири ще инвестират САЩ във Великобритания
Чете се за: 03:37 мин.
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ) "Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 03:57 мин.
Поредна руска атака срещу железопътната инфраструктура на Украйна Поредна руска атака срещу железопътната инфраструктура на Украйна
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ