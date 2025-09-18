Обща стачка във Франция - протести и транспортен хаос

Протести и стачки обхванаха много френски градове. Засегнати са градският транспорт и жп превозите. Не липсваха и сблъсъци с полицията. Недоволството е срещу правителствените планове за орязване на обществените разходи. Един милион души са се включили в протестите, твърдят от синдикатите. Полицията изнесе данни за половин милион участници.

"Не на икономиите, да на социалната справедливост" - зад това застанаха стотици хиляди французи в цялата страна, основно работещи в държавния сектор, учители, както и студенти и пенсионери по време на национален протест, организиран от осемте основни синдиката в Франция.

Макар страната да има нов министър-председател Себастиан Лекорню, протестът бе сигнал към него, че голяма част от французите, не са готови на орязване на социалните разходи. Напротив, те отказват публичния сектор да поеме отговорността за намаляване на дълга на страната.

Макар в някои градове да имаше арести, транспортът в Париж да бе блокиран и на място да имаше засилено полицейско присъствие, протестите преминаха основно мирно с музика, но и със скандирания срещу Макрон, както и крайнодесните партии.

Манюел Нико, преподавател: "Исканията са социални. Те са против бюджета на правителството и в полза на обществените услуги. И специално аз настоявам за въвеждането на истинска политика за развитието на училищата". Франсоаз Бастиен, пенсионерка: "Трябва да се мисли повече и за бъдещето, в дългосрочен план - за екологията, за опазването на земята".

Доминик Мерие, пенсионер: "Очевидно е, че трябва да има повече социална справедливост. Неравенството се задълбочава между различните социални слоеве и между поколенията. Необходима е една активна политика, която да намали това неравенство".

А движението вече постигна резултати. Новият министър-председател Лекорню вече отхвърли мярката за орязване на два почивни дни от календара на французите. Много от хората обаче споделят, че очакват техните искания да бъдат чути в цялост.

Засега, това изглежда особено трудно, а Лекорню трябва да предложи нов приемлив бюджет, който да намали драстично разходите на страната, и да отговори на очакванията до 07 октомври.

По темата работи Михаил Иванов



