Дора Янкова: Липсва парламентарен дебат с грижа към държавата

Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"8 месеца на управление, 5 вота. Този вот като че ли беше по-солидно подготвен, допълни Дора Янкова

"Вотовете на недоверие са една нормална парламентарна процедура. И когато си узрял за такъв вот е редно да имаш много солидна алтернатива, да се заявиш безапелационно, със солиден парламентарен дебат, да получиш одобрение", коментира в "Още от деня" заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова.

"8 месеца на управление, 5 вота. Този вот като че ли беше по-солидно подготвен, останалите вотове бяха по-кресливи. На мен ми липсва онзи парламентарен дебат с грижа към държавата. Не на парче. Иначе виждате какво се случва - Русе, София, на други места, това разгражда и държавността и поражда и към самите институции дали в парламента, дали навън, отношения, които не са желани в нашето общество", допълни Дора Янкова.

По повод изказването на президента Румен Радев, че опозицията за пореден път не успява и управляващите са самоуверени и самодоволни Дора Янкова коментира:

"Имайте предвид, че и в нашето министерство, и в Министерски съвет всеки вот се разчита много сериозно. Неслучайно министър-председателят сподели, че ние ще чуем всяка критика. Няма такава самоувереност. Отговорните управленци чуват опозицията. Разчитат това, което се казва. Това е едно разчитане на твоите слаби места. Ако ти ги имаш, ти ги коригираш", каза още Дора Янкова.

Вижте целия разговор във видеото.

