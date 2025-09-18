Спортни новини 17.09.2025 г.

България постигна трета поредна победа на Световното първенство по волейбол. Националният отбор завърши груповата фаза с впечатляваща победа над Чили с 3:0. С този успех "лъвовете" си осигуриха първото място в група Е и участие в осминафиналите. Момчетата записаха кратък клип, с който да поздравят феновете си в социалните мрежи.

Стартира основната фаза на Шампионската лига. Реал Мадрид победи Олимпик Марсилия с 2:1. Победата, макар и пред родна публика, беше трудна, защото испанците играха с човек по-малко. Даниил Карвахал беше изгонен от терена с червен картон. Два гола от дузпи отбеляза Килиан Мбапе.