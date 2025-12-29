Александър Николов сред тримата най-добри волейболисти в света

Българската звезда Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година, показва класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).

От федерацията вече обявиха състезателите от 4-о до 10-о място, а Николов не е сред тях, което означава, че той със сигурност е в Топ 3 на световната ранглиста.

Сред отличените е и капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов, който заема осмото място, както и младата звезда Симеон Николов, нареден шести.

Очаква се в следващите дни FIVB официално да обяви и първите трима в класацията, като българският волейбол е сред големите победители тази година.