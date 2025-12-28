Роналдо поведе Ал-Насър към исторична серия от 10 победи

Кристиано Роналдо отново показа класата си, като отбеляза два гола при победата на Ал-Насър с 3:0 срещу Ал-Оходод. С този успех отборът записа десета поредна победа от началото на сезона – постижение, което никой друг тим в саудитското първенство не е успявал да постигне досега.

Португалската звезда откри резултата в 31-вата минута, а малко преди почивката вкара втори гол с красиво изпълнение. Така Роналдо вече има 12 гола от началото на сезона и оглавява голмайсторската класация заедно със съотборника си Жоао Феликс, който също се разписа в мача.

След този успех Ал-Насър събра 30 точки и увеличи преднината си на върха, изпреварвайки Ал-Хилал, който досега държеше рекорда за най-много поредни победи.

Силната форма на Роналдо и отличната игра на отбора превръщат Ал-Насър в един от основните фаворити за титлата този сезон.