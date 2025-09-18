Второ държавно посещение на Доналд Тръмп във Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на посещение във Великобритания, придружен от съпругата си Мелания. Това е безпрецедентно второ държавно посещение за него, като първото е било през 2019 г. по време на първия му президентски мандат.

През 2019 г. Тръмп беше посрещнат от кралица Елизабет II. Сега негов домакин е синът ѝ крал Чарлз III. Тръмп и първата дама прекараха нощта в Уинтфийлд Хаус, резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Тръмп каза, че за него е голяма чест да бъде първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път. Очаква се по време на визитата САЩ и Великобритания да сключат сделки на стойност над 10 милиарда долара. Тръмп коментира и отношенията си с крал Чарлз III.