Големите разочарования на Холивуд: филмите, които не оправдаха очакванията през 2025 г.

2025 г. се оказа трудна година за Холивуд. Въпреки големите бюджети и известните актьори, много от очакваните филми не успяха да впечатлят публиката и се превърнаха в разочарования, отбелязва Би Би Си.

Сред най-обсъжданите провали са няколко супергеройски продукции. Филми като „Тъндърболтс“ и „Капитан Америка: Нов свят“ не оправдаха очакванията и показаха, че зрителите вече се уморяват от едни и същи истории. Единствено „Супермен“ успя да се задържи сред най-гледаните заглавия, което подсказва, че публиката търси нещо по-различно и свежо.

Разочарование донесе и новата версия на „Снежанка“, която въпреки големия бюджет и познатото име не успя да привлече зрители. Споровете около избора на актьори и посланията на филма повлияха негативно още преди премиерата му.

Филмът „Мики 17“ на режисьора Пон Джун-хо също не оправда очакванията. Въпреки големия интерес, лентата не успя да впечатли нито критиците, нито публиката. Подобна съдба имаше и драмата „След лова“, която беше възприета като прекалено бавна и без достатъчно силен заряд.

Неуспешни се оказаха и други проекти – от биографични филми до продължения на добре познати поредици. Дори популярни актьори и големи студия не успяха да гарантират успех.

Според анализатори това показва, че зрителите вече търсят по-оригинални истории и нови идеи, а не просто познати заглавия и големи имена. Холивуд ще трябва да се адаптира, ако иска отново да върне хората в киносалоните.