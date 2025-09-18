Биляна Дудова е на победа от малкия финал на световното по борба

Тази вечер Юлияна Янева излиза във финала на световното първенство по борба в категория до 68 килограма. Битките за отличията може да гледате на живо от 19:00 часа по БНТ 3.



Другата ни представителка при жените в категория до 62 килограма, Биляна Дудова, днес играе репешажи. Световната шампионка стартира с успех днешния ден в първата си репешажна среща. Тя победи с 3:0 италианката Аурора Кампания и ѝ предстои среща с индийката Маниша.



Иначе днес в надпреварата в Загреб започва и класическият стил. България ще има представител в лицето на Стоян Кубатов в категория до 77 килограма.



В първата си схватка Кубатов ще се изправи срещу французина Тигран Галустян.



Подробности вижте във видеото!