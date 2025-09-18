БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7...
Чете се за: 02:42 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Биляна Дудова е на победа от малкия финал на световното по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Днес в надпреварата в Загреб започва и класическият стил.

Биляна Дудова
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази вечер Юлияна Янева излиза във финала на световното първенство по борба в категория до 68 килограма. Битките за отличията може да гледате на живо от 19:00 часа по БНТ 3.

Другата ни представителка при жените в категория до 62 килограма, Биляна Дудова, днес играе репешажи. Световната шампионка стартира с успех днешния ден в първата си репешажна среща. Тя победи с 3:0 италианката Аурора Кампания и ѝ предстои среща с индийката Маниша.

Иначе днес в надпреварата в Загреб започва и класическият стил. България ще има представител в лицето на Стоян Кубатов в категория до 77 килограма.

В първата си схватка Кубатов ще се изправи срещу французина Тигран Галустян.

Подробности вижте във видеото!

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Без вода в 7 квартала на София
6
Без вода в 7 квартала на София

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Други спортове

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Спортни новини 18.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 18.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 18.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 18.09.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3 Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Чете се за: 03:35 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 20:50 ч.
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ