Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите

Депутатите включиха в дневния си ред на първо четене промени в закона за НСО, внесени от депутата от "ДПС - Ново Начало" Калин Стоянов.

Предвижда се отпадането на задълженията на НСО да осигурява транспорта на администрацията на президента.

За включването на точка в дневния ред гласуваха 95 депутати от ГЕРБ- СДС, "ДПС-Ново начало", БСП-ОЛ, ИТН и 1 нечленуващ в група.

Против гласуваха 83 народни представители от ПП-ДБ, "Възраждане". АПС, МЕЧ и "Величие".

Още преди включването на точката "Възраждане" обвиниха ПП-ДБ, че са осигурили кворум законопроектът да бъде гласуван.

От коалицията отговориха, че по-късно има вот на недоверие и кворумът е от значение.

Преди обяд на второ четене депутатите приеха и промените в Закона за пощенските услуги, както и изменения в Закона за жп транспорта по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на жлезопътната инфраструктура.