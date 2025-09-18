БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Без вода в 7 квартала на София
Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите

У нас
Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите
Депутатите включиха в дневния си ред на първо четене промени в закона за НСО, внесени от депутата от "ДПС - Ново Начало" Калин Стоянов.

Предвижда се отпадането на задълженията на НСО да осигурява транспорта на администрацията на президента.

За включването на точка в дневния ред гласуваха 95 депутати от ГЕРБ- СДС, "ДПС-Ново начало", БСП-ОЛ, ИТН и 1 нечленуващ в група.

Против гласуваха 83 народни представители от ПП-ДБ, "Възраждане". АПС, МЕЧ и "Величие".

Още преди включването на точката "Възраждане" обвиниха ПП-ДБ, че са осигурили кворум законопроектът да бъде гласуван.

От коалицията отговориха, че по-късно има вот на недоверие и кворумът е от значение.

Преди обяд на второ четене депутатите приеха и промените в Закона за пощенските услуги, както и изменения в Закона за жп транспорта по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на жлезопътната инфраструктура.

