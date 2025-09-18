БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без вода в 7 квартала на София
По-нисък лихвен процент в САЩ

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
САЩ
До края на годината се очаква да бъде намален още

Федералният резерв на Съединените щати понижи основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта и сигнализира, че това няма да е за последно до края на тази година.

Ходът на Федералния резерв показва, че сега непроменливата търговска политика на новата администрация, и инфлацията, която тя води след себе си, е повод за притеснения, а прогнозите за по-слаб икономически растеж и все по-нестабилен пазар на труда.

Намалението е първо за настоящата година, след като през 2024 г. централната банка намали лихвите три пъти. След обявяването на мярката, пазарните индекси се повишиха леко. Доходността по държавните облигации остана почти непроменена.

#основен лихван процент #САЩ

Последвайте ни

