Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека - присъда няма

18 септември е обявен за ден без загинали на пътя и е част от европейската седмица на мобилността. Фокусът са пешеходците, децата и водачите на двуколесни превозни средства. Как да опазим живота на децата на пътя? Преди две години на пешеходна пътека в центъра на столицата беше прегазен 15-годишният Филип. Обвиняемият го е блъснал със скорост от 88 км в час под влиянието на над 2 промила алкохол. Две години и 18 заседания по делото до този момент, а присъда все още няма.

"Най-големите проблеми в това дело до момента са два - бавното призоваване на част от свидетелите. За наше удовлетворение всички бяха разпитани най-накрая. Другото е изключително некомпетентната и неотговаряща на истината комплексна и видеомедицинска и автотехническа експертиза, в която имаше много празноти. Вещите лица се бяха произнесли без един път да посетят местопроизшествието", каза в "Денят започва" бащата на Филип Красимир Арсов.

Бащата на Филип беше категоричен, че "не може ти да си употребил алкохол и да караш с близо 90 километра в час в този тесен градски участък, да не намалиш и да нямаш никаква реакция да предотвратиш ПТП-то".

"Да убиеш едно дете и накрая да кажеш "ами аз не съм искал".

Според него след промените в Закона за пътищата има по-строги санкции и присъди.

"Ние не искаме хората просто да лежат в затвора, защото имаме някакво желание за мъст. За нас мъст няма. Детето ни няма да се върне. Искаме водачите да бъдат по-отговорни. И изрично се обръщам към всички тях - бъдете малко хора, бъдете човеци. Не убивайте себе си и останалите".

Най-вече трябва да променим нашето съзнание, допълни той. И пак призова - нека бъдем човеци и да не се убиваме.

