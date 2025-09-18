БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението срещу Кърк

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Тръмп приветства решението на ABC

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Американската телевизионна мрежа ABC свали от ефир вечерното предаване на водещия Джими Кимъл заради коментари по случая с покушението срещу десния активист и привърженик на президента Доналд Тръмп Чарли Кърк.

Шоуто е свалено за неопределено време, заради думите на Кимъл, че движението на Тръмп - МАГА се опитва да спечели политически дивиденти от убийството на Кърк.

Представители на водещия все още не са коментирали случая.

Тръмп обаче, в социалната си мрежа, приветства решението на ABC.

