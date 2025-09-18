Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението срещу Кърк

Американската телевизионна мрежа ABC свали от ефир вечерното предаване на водещия Джими Кимъл заради коментари по случая с покушението срещу десния активист и привърженик на президента Доналд Тръмп Чарли Кърк.

Шоуто е свалено за неопределено време, заради думите на Кимъл, че движението на Тръмп - МАГА се опитва да спечели политически дивиденти от убийството на Кърк.

Представители на водещия все още не са коментирали случая.

Тръмп обаче, в социалната си мрежа, приветства решението на ABC.