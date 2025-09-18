БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Нападателят е ликвидиран от полицейските служители

Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания
Снимка: БТА
Трима полицаи са убити, още двама са в критично състояние след стрелба в Спринг Гроув, американския щат Пенсилвания.

Служителите на реда са разследвали битов скандал, който се е случил ден по-рано. При пристигането на мястото, около 14 часа започва престрелка.

Нападателят е ликвидиран от полицейските служители.

Причините за инцидента се изясняват, подробности не се дават, защото е в ход разследване.Спринг Гроув е малък град, с около 2 500 жители. Пряка заплаха за тях не е имало, обясниха от полицията.

