Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър

Чарлз Трети и Доналд Тръмп приветстваха близките отношения между Обединеното кралство и Съединените щати по време на пищен банкет със 160 гости, даден в чест на американския държавен глава.



Британският монарх подчерта колко важен е ангажиментът на Тръмп за "намиране на решения на някои от най-трудните за разрешаване конфликти в света", в речта си той призова за подкрепа за Украйна и обърна внимание на климата, и необходимостта от поддържане на културни, търговски и военни връзки с Вашингтон.

В отговор президентът Тръмп приветства специалните отношения между Съединените щати и Обединеното кралство, като заяви, че те са много повече от специални.

снимки: БТА

Днес програмата на американския държавен глава включва разговор с британския премиер Киър Стармър.