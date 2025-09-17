Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)

С помпозност и бляскави тържества британското семейство посреща американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания. Това е втората държавна визита на Тръмп в кралството, което е прецедент.

Визитата е съпровождана, обаче, и от масови протести. Четирима души са задържани заради прожектиране на снимки на Тръмп и осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн върху замъка Уиндзор.

Кралска пищност и тържественост. За американското президентско семейство, Великобритания организира приказно посрещане в Уиндзор - най-стария и най-големия обитаван замък в света.

Посещение, което вече си спечели определението "безпрецедентно и историческо".

При втори мандат на президент, обикновено държавните визити са по-кратки и без голяма пищност. Но 6 години след първото му посещение във Великобритания, червеният килим отново беше разстлан за Тръмп. Преди отпътуването си, той нарече визитата си "чест", а крал Чарлз Трети определи като "добър приятел".

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Той ми е добър приятел от дълго време и всички го уважават. Те го обичат".

Още с пристигането си в имението Унидзор, Тръмп демонстрира приятелското си отношение към британския крал. След като американската президентска двойка беше посрещната от Уилям и Кейт, принцът и принцесата на Уелс, Тръмп и Мелания, отпътуваха за замъка Уиндзор с каляска, съпровождани от крал Чарлз Трети и кралица Камила.

Не са много световните лидери, които чуват, че по време на държавната им визита има неща, които се правят за първи път. В Уиндзор, обаче, Доналд Тръмп видя много неща, с които досега в кралството не е посрещан нито един държавен глава.

За Тръмп и първата дама, британското кралското семейство организира най-голямата военна церемония по посрещане при държавна визита в историята на страната. От моравата на Уиндзор Тръмп и Мелания наблюдаваха въздушно шоу с британски и американски самолети. Програма, която британските медии определиха като "зрелище".

За американската президентска двойка приказният ден ще завърши с пищен банкет в двореца.

Публични прояви на Доналд Тръмп не са предвидени, но това не отказа привържениците му, които се бяха събрали край стените на замъка.

Андерсън Окиве: "За мен той е като майстор с черен колан във всичко, което прави".

На обратното мнение са хиляди, които протестират срещу визитата на американския президент.

Независимо от изключителните мерки за сигурност, демонстранти успяха през нощта да прожектират върху замъка снимки на Тръмп и Епстийн.

В центъра на Лондон хиляди се включват в демонстрацията, организирана от така наречената "Коалиция Спрете Тръмп".

снимки: БТА

Бари Спийд: "Действията и бездействията на Тръмп причиняват нестабилност в света, преобръщат световния ред. Той е най-опасният човек на света".

След пищния прием в Уиндзор, утре Тръмп ще се се премести в "Чекърс" - резиденцията на премиера Киър Стармър.

Там тежките теми за войните не се очаква да бъдат обсъдени, но пък ще бъдат договорени сделки за милиарди.