Весела Лечева: МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри

България може да остане без своя флаг на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. За това предупреди избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Причина за тази крайна мярка от страна на Международния олимпийски комитет са продължаващите проблеми в БОК относно управлението му. МОК вече призна Лечева за легитимно избрана за лидер на централата, но заради заведените съдебни искове след Общото събрание от 19 март 2025 година в Търговския регистър като председател на БОК все още фигурира Стефка Костадинова.

На днешното Изпълнително бюро на БОК членовете му изготвиха позиция, с която още веднъж призоваха г-жа Костадинова да съдейства за разрешаване на казуса, който, както посочи г-жа Лечева, "вече нанася непоправими щети на имиджа на българския спорт".

МОК вече спря финансираните на БОК, а Лечева предупреди, че предстоят и нови санкции, една от които може да бъде отнемането на знамето за предстоящите през февруари следващата година Зимни олимпийски игри. Бившият министър на младежта и спорта заяви, че се надява да не се стига до абсолютно крайния вариант, при който български спортисти изобщо няма да бъдат допуснати до участие на Игрите, а генералният секретар на БОК Данаил Димов допълни, че от действията на старото ръководство страдат само невинни хора.

Лечева коментира и продължаващия казус със старото ръководство и делата, които са заведени срещу нея и новото изпълнително бюро на БОК.

"Няма как да подминем една от най-важните ситуации - новото ръководство и начинът, по който работим в момента. На 19 март беше проведено Общо събрание, което избра ново ръководство. От 17 май има писмо от МОК, което казва, че признава новото ръководство. Имаше условия, които трябваше да бъдат изпълнени от старото ръководство. То не изпълнява докрай указанията в двете писма. Във второто беше спряно финансирането. Следим с огромно безпокойство всичко, което се случва. Защото апелите към г-жа Костадинова нямат резултат. Това ни изправя пред огромен риск, може да доведе до нови санкции. Обръщаме се, цялото изпълнително бюро, с призив да изпълни всички тези указания от двете писма на МОК. След писмата тя няма право да изпълнява олимпийските символи, което означава, че само заради тези заобикаляния, БОК може да понесе нови санкции", заяви тя.

Новият секретар на БОК Данаил Димов също внесе повече ясното около предстоящите дела.

"Относно въпроса за делата, първите са след няколко дни, четири са обединени в едно. В рамките на седмица ще се гледат те и още едно. По други две няма ход. Там тепърва се чака някакво развитие. Може да се проточи доста време. Това не значи, че ние трябва да спрем работа. Най-мрачните ми прогнози се оправдават. Всички са смаяни от тази ситуация. Винаги има начин да не страдат невинни хора заради това, че има две гледни точки. Много трудно се работи така. Има едни хора, които взимат заплати в БОК, и какво работят, ние не знаем. Работим като в нелегалност. Тази ситуация се наблюдава много внимателно от МОК. Имат специален екип, който следи и всяка публикация от медиите. Това се доказа от последното им писмо - те бяха категорични, че това не може да продължава. Ние сме изправени пред угрозата да се окажем в ситуацията на една воюваща страна като Русия - да дефилираме без флаг. С писмото си МОК изрично уведоми БОК, че спира финансирането, докато новото ръководство не си влезе в задълженията. Единственото, което не е спряно, са стипендиите от МОК. БОК продължава да получава финансиране от ММС", бяха думите на Димов.

Пресконференцията на Весела Лечева, след заседанието на Изпълнителното бюро БОК, гледайте във видеито.

Снимки: БТА